Solidarietà: Zilli, Andos svolge attività irrinunciabile per famiglie

Udine, 30 ott - "L'attività dell'Andos di Udine, e con esso di tutte le associazioni che si occupano di supporto alla salute, è un servizio irrinunciabile per le famiglie e non solo per le donne colpite da tumore al seno. Per la Regione è un orgoglio essere qui oggi ad esprimere la vicinanza e la solidarietà verso chi ha maggiori bisogni di salute. La Regione è sempre al fianco di organismi che si impegnano nella prevenzione e sensibilizzazione". È il pensiero espresso dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che stamattina ha preso parte alla marcia promossa dal Comitato dell'Associazione nazionale donne operate al seno (Andos Udine) a conclusione delle iniziative dell'Ottobre rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno. "È positivo che l'obiettivo delle promotrici sia giungere presto ad un'unica rete regionale dell'associazione che possa agire con sempre maggior efficacia su tutto il territorio" ha detto ancora Zilli. Nell'organizzazione dell'iniziativa la presidente del Comitato Andos Udine, Mariangela Fantin, ha coinvolto 31 Comuni, tutti i comitati regionali e l'Ados di San Daniele. La marcia ha preso avvio dal piazzale del padiglione d'ingresso dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine per poi proseguire lungo viale Volontari della Libertà, via Gemona, via Mercatovecchio, via Vittorio Veneto. All'arrivo in Piazza Duomo si è tenuto il saluto delle autorità e la benedizione da parte di don Giancarlo della parrocchia della Beata Vergine del Carmine. L'Andos è un'associazione di volontariato che opera a favore delle donne che hanno subito un intervento per tumore al seno. Il primo nucleo è nato a Trieste nella seconda metà del Novecento grazie all'impegno delle due fondatrici, Elettra Hafner e Luisa Bernardinello in Nemez. Dal capoluogo, Andos si è poi diffuso in regione e su tutto il territorio nazionale fino a raggiungere quasi 50 sedi. Il comitato di Udine, che oggi annovera oltre 700 soci tra donne e uomini, è stato istituto nel 1987 e offre servizi di assistenza psicologica, informazione e sensibilizzazione, pratica di attività motoria, riabilitativa e terapeutica, oltre ad attività di prevenzione, educazione e ricerca. A metà novembre Andos Udine aprirà una nuova sede al Città Fiera dove verranno eseguite consulenze senologiche e urologiche. ARC/SSA/dfd