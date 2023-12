Solidarietà: Zilli, comunità Fraelacco coniuga valori nostra comunità

L'assessore al Centro psicopedagogico di Villa Santa Maria dei Colli per l'iniziativa "Grappolo solidale" Tricesimo, 1 dic - "Il progetto 'Grappolo solidale', nato dalla volontà dei tanti genitori che sostengono attivamente il Centro psicopedagogico di Fraelacco, è un'idea meravigliosa che ha il merito di coniugare il valore del lavoro e della solidarietà: due elementi fortemente identificativi della nostra gente, che da sempre si distingue per operosità e generosità. La presenza di un pubblico così numeroso oggi dimostra come questa realtà sia legata intimamente al territorio e come un'intera comunità si prodighi per offrire ai ragazzi del Centro nuove occasioni di socializzazione e di integrazione". È la riflessione che l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha condiviso oggi al Centro medico psicopedagogico di Villa Santa Maria dei Colli a Fraelacco di Tricesimo, in occasione dell'iniziativa benefica "Grappolo Solidale" organizzata dall'associazione "I ragazzi dei Colli di Fraelacco Odv". Dall'uva del vigneto storico incluso nella villa del Centro sono state prodotte, in collaborazione con la Tenuta Angoris di Cormons, 2.500 bottiglie di vino rosso da destinare alla vendita per beneficienza. I fondi raccolti verranno utilizzati dall'associazione per donare all'istituto un nuovo parco giochi inclusivo. Il Centro di Villa Santa Maria dei Colli è operativo dal 1964 nell'accoglienza, in forma residenziale e semiresidenziale, di soggetti in condizione di disabilità psichica e portatori di pluriminorazioni di vario grado, alcuni completamente non autosufficienti. La struttura si compone di un centro sanitario diurno, con una sessantina di utenti dai sei a settant'anni e 44 tra medici, infermieri, logopedisti, assistenti-operatrici e 3 medici volontari, oltre che di una scuola primaria con 26 alunni e 12 insegnanti. L'azione educativa e riabilitativa tende alla promozione globale della persona sviluppando e mantenendo, per quanto possibile, tutte le capacità del soggetto in vista del raggiungimento della maggiore autonomia personale possibile e di un idoneo inserimento sociale. All'inizio del 2023 alcuni familiari delle persone che frequentano il Centro hanno costituito l'associazione di volontariato "I ragazzi dei Colli di Fraelacco Odv". A essa hanno aderito anche numerosi amici e simpatizzanti con l'intento di supportare l'attività dell'istituto promuovendo il benessere dei ragazzi, favorendo iniziative di partecipazione sociale (tra cui "Grappolo solidale") e creando una rete di solidarietà intorno alle loro famiglie. L'assessore Zilli ha voluto ringraziare lo staff di Villa Santa Maria dei Colli e le famiglie di volontari per il lavoro svolto quotidianamente a fianco dei ragazzi, ricordando successivamente l'impegno della Regione a promuovere la cultura della solidarietà, in particolare tramite l'inserimento in Stabilità di una norma che prevede la detrazione fiscale sull'Irap per le imprese che effettueranno donazioni per il Trust Dopo di Noi (il fondo fiduciario per le famiglie in cui convivono soggetti con gravi disabilità fisico cognitive). ARC/PAU/al