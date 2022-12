Solidarietà: Zilli, muscoli e tanto cuore per Telethon

Il nostro territorio mostra ancora una volta la sua generosità Udine, 3 dic - "Il Friuli Venezia Giulia continua a essere terra generosa e di solidarietà come dimostra l'ampia adesione alla 24ma edizione di Telethon Udine; una partecipazione che contribuisce alla raccolta fondi per una ricerca di eccellenza mirata alla cura delle malattie genetiche con grande spirito sportivo". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli intervenendo in rappresentanza della Regione alla partenza ufficiale della maratona podistica a staffetta ventiquattro per un'ora Telethon oggi in piazza I° Maggio a Udine. "Muscoli, fiato e cuore con l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie rare" ha commentato Zilli, che in prima persona ha voluto ancora una volta essere parte attiva alla manifestazione solidale e sportiva correndo tra i partecipanti della prima frazione della corsa. La nuova edizione di Telethon Udine, tornata in presenza dopo due anni di corse "a distanza", conta 546 squadre ed ha visto il ritorno anche della Staffetta Giovani, dedicata alle scuole primarie e secondarie. "E' la testimonianza della forza di una comunità in cui la solidarietà si intreccia con lo sport - ha indicato Zilli -; una risposta all'appello di chi lotta contro una malattia genetica rara attraverso la ricerca, vero patrimonio collettivo". L'assessore regionale, ha infine dedicato un pensiero ai ricercatori "il cui lavoro è spesso nascosto, lontano dai riflettori ma fondamentale; a loro va il nostro riconoscimento e a loro dedico la mia partecipazione alla staffetta". ARC/LP/gg