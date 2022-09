Sostenibilità: dalla Regione contributi per auto e bici elettriche

Duino Aurisina, 20 set - Censimento e pulizia delle grotte del territorio contenenti rifiuti, contributi per favorire la diffusione e l'utilizzo di mezzi di trasporto non inquinanti. Questi, in sintesi i temi affrontati dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, intervenuto a Duino Aurisina alla conferenza "Dalle grotte alle ciclabili, uomo e territorio" promossa dal locale Lions Club. Un incontro inserito nell'ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile, recepita in tutti gli Stati della Comunità europea con numerose iniziative da parte di istituzioni e associazioni territoriali volte a promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva.Come ha spiegato l'esponente della Giunta, la Regione ha avviato un tavolo tecnico con la Federazione speleologica del Friuli Venezia Giulia per individuare le aree morfologicamente inquadrabili come cavità naturali (grotte) da ripulire dai rifiuti. Fase che dovrebbe concludersi entro la fine di quest'anno per definire il piano di contributi per la rimozione dei rifiuti da concedere ai Comuni interessati.Per quanto riguarda l'aspetto della mobilità, l'assessore ha invece annunciato lo stanziamento di un milione di euro a bilancio per l'acquisto di biciclette tradizionali (contributo di 200 euro a persona) o a pedalata assistita (300 euro a persona), oltre all'avvio di un bando per dotare gli enti regionali di 500 auto elettriche in sostituzione di quelle a maggior emissione.L'incontro odierno ha visto anche la partecipazione del Gruppo speleologico Flondar di Villaggio del Pescatore, dei rappresentanti regionali della Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) e della Federazione speleologica del Friuli Venezia Giulia. A Duino Aurisina la Settimana europea della mobilità sostenibile è iniziata venerdì 16 settembre con una conferenza dedicata alla guida sicura, per poi proseguire con escursioni a piedi e in bicicletta la piantumazione di tre alberi autoctoni presso il giardino del Centro educativo occupazionale di Malchina.Due gli appuntamenti ancora in programma e organizzati sempre dal Lions Club di Duino Aurisina, ovvero l'incontro dal titolo "Vivere sostenibile" presso il centro sportivo di Visogliano (domani alle 17.30) e la lezione itinerante di nordic walking lungo il sentiero Gemina (giovedì ore 17.30), recentemente ristrutturato con fondi regionali. ARC/PAU/ma