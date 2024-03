Sostenibilità: Fedriga, tema da sviluppare anche in chiave economica

Il governatore all'assemblea annuale di Confcooperative Fvg Gorizia, 16 mar - "È importante riflettere sul tema della sostenibilità con approccio globale, che abbracci non solo il settore ambientale ma anche quello sociale, sanitario, dell'economia e dell'innovazione. Dobbiamo favorire l'attivazione di processi che rendano conveniente la produzione, da un lato, e che siano socialmente sostenibili dall'altro. Se uno di questi pilastri viene a mancare non è possibile attuare una valida programmazione di medio-lungo periodo". È il pensiero condiviso oggi a Gorizia dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga all'assemblea annuale di Confcooperative Fvg, nella cui occasione è stata consegnata la prima edizione del Premio regionale Sostenibilità. Un'iniziativa promossa da Confcooperative Fvg e dall'Associazione regionale delle Bcc e con cui, da qui ai prossimi anni, si intende riconoscere l'impegno di personalità nazionali e regionali sul tema della diffusione dei valori della sostenibilità nell'economia e nella società. Ad aggiudicarsi il Premio 2024 è stato il prof. Andrea Segrè, docente di Economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile all'Università di Bologna, nonché fondatore della Compagnia Spreco Zero. Fedriga è intervenuto portando il saluto istituzionale alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, del vicesindaco di Gorizia Chiara Gatta e del presidente Confcooperative Fvg Daniele Castagnaviz. Il governatore ha parlato di 'transizione' come processo di graduale accompagnamento a un nuovo modello di sostenibilità e ha riepilogato il lavoro avviato da parte della Regione su più fronti. "Stiamo cercando di attirare nuovi professionisti sul territorio regionale attraverso specifiche iniziative - ha detto Fedriga -, consapevoli di come la mancanza di figure qualificate rischi di rendere insostenibili alcuni servizi chiave per i cittadini, su tutti quelli sanitari. Inoltre, i contributi che abbiamo messo in campo per il fotovoltaico costituiscono un esempio unico a livello nazionale: un modello sostenibile sia dal punto di vista ambientale, perché consente di abbattere significativamente le emissioni inquinanti, sia economico, con la diminuzione della spesa energetica da parte delle famiglie". Secondo Fedriga, "la creazione di un sistema sostenibile deve andare di pari passo con i progressi dell'innovazione. Pensando alle nuove tecnologie in fase di sviluppo, tra cui l'intelligenza artificiale, è necessario stabilire regole precise e che non limitino la ricerca nel settore, altrimenti si rischia che questi modelli crescano in altre aree del mondo poco democratiche e per poi giungere in Europa senza controllo". Con Segrè, sono state premiate anche 3 scuole della regione (di Staranzano, Udine e Cervignano del Friuli) nell'ambito del Concorso che ha visto studenti delle scuole secondarie di 2° grado "raccontare" - attraverso video, immagini, testi - l'impegno di alcune imprese cooperative del Fvg verso il tema della sostenibilità. A selezionare i gruppi di studenti premiati tra le 14 scuole che hanno partecipato al Concorso, è stata un'autorevole giuria presieduta da Francesco Marangon, docente all'Università degli Studi di Udine. ARC/PAU/pph