Spiagge: Bini, 250 mila euro a Comuni per smaltire rifiuti arenile

Ok riparto a favore di 4 Comuni richiedenti



Pordenone, 20 nov - La Regione ha assegnato 250 mila euro per il 2022 a favore dei comuni costieri del Friuli Venezia Giulia a sostegno delle operazioni di smaltimento in discarica del materiale spiaggiato.



Lo ha deciso l'esecutivo nel corso dell'ultima seduta approvando, su proposta dell'assessore alle Attività Produttive Sergio Emidio Bini la graduatoria delle domande ammesse ed ha determinato il riparto dei fondi disponibili.



"Il provvedimento - Spiega Bini - fa riferimento ai fondi stanziati dalla legge regionale 15 febbraio 1999, che prevede la concessione di un contributo straordinario a favore delle amministrazioni comunali costiere del Friuli Venezia Giulia. I fondi a loro destinati verranno utilizzati per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, trasporto e smaltimento in discarica, oneri fiscali connessi, del materiale spiaggiato".



Per l'anno 2022 sono pervenute complessivamente 4 domande; utilizzando i medesimi criteri già adottati nella precedente annualità, al Comune di Grado sono stati assegnati 118.602,13 euro, al Comune di Monfalcone 67.037,21 euro, al Comune di Staranzano 25.810,35 euro e al Comune di Trieste 38.550,30 euro. ARC/AL