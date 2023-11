Sport: Anzil, 160mila euro a comitati Fvg per attività istituzionali

Pordenone, 13 ott - Ammontano a circa 160 mila euro le risorse che la Regione metterà a disposizione delle federazioni sportive del Friuli Venezia Giulia e che potranno essere utilizzate per il finanziamento delle rispettive attività istituzionali.Lo ha deciso la Giunta regionale approvando, nel corso dell'ultima seduta dell'Esecutivo, una apposita delibera su proposta del vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil.Il riparto è avvenuto dopo che, alle risorse già previste in bilancio, il capitolo è stato ulteriormente incrementato con nuovi fondi provenienti dall'assestamento bis. Il totale delle poste ripartite è pari a 158 mila 980 euro, destinate agli 11 Comitati regionali che hanno presentato regolare richiesta."Con questo riparto - spiega il vicegovernatore Mario Anzil - la Regione dimostra la sua concreta vicinanza al mondo associazionistico sportivo del Friuli Venezia Giulia; in questo modo gli viene riconosciuto il fondamentale contributo organizzativo garantito nell'allestimento di numerose iniziative che fanno di questo territorio un punto di riferimento nazionale. Non è un caso che la nostra regione vanti un invidiabile primato che è quello del più alto rapporto tra atleti medagliati e popolazione residente. Tutto ciò è possibile grazie anche del grande lavoro compiuto dalle società sportive, supportato dalle attività compiute dai comitati regionali delle varie federazioni".Nello specifico, il riparto assegna 31 mila 293 euro che andranno a finanziare l'attività del comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione italiana Gioco calcio; alla Federazione italiana Atletica leggera sono stati riconosciuti 20 mila euro; 18.250 alla Federazione Sport equestri; 17.052 alla Federazione Ciclistica italiana; 15.384 alla Federazione Pugilistica italiana; 15mila euro alla Federazione italiana Rugby; 15mila euro alla Federazione italiana Tennis e padel; 10.764 euro alla Federazione italiana Pallavolo; 6.462 euro alla Federazione Motociclistica italiana; 5mila euro alla Federazione italiana Nuoto e infine 4.772 euro alla Federazione italiana Scherma. ARC/AL/gg