Sport: Anzil, 2 milioni 900 mila euro per manifestazioni 2024

Approvate le percentuali di riparto, a Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva il 6,9% Pordenone, 23 mar - "Abbiamo confermato come gli anni precedenti le percentuali di riparto dei fondi destinati ai contributi per le manifestazioni sportive e che ammontano in totale a 2 milioni 900 mila euro: 2.699.320 euro, pari al 93,08% del totale, andranno a sostegno delle manifestazioni delle discipline olimpiche, mentre i restanti 202.680 euro, pari al 6,92% del totale, saranno destinati a manifestazioni delle Discipline sportive associate (Dsa) e degli Enti di promozione sportiva (Eps)".Lo rende noto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil, in merito ai riparto per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, oggetto di una delibera approvata dalla Giunta regionale. ARC/EP/ma