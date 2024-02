Sport: Anzil, 200mila euro per interventi manutenzione impianti

Udine, 23 feb - "La Regione mette a disposizione 200mila euro per la concessione di contributi alle associazioni dilettantistiche finalizzati alla manutenzione di impianti sportivi. Una misura importante affinché gli atleti della nostra regione possano fruire di strutture accoglienti, efficienti e conformi agli standard di sicurezza".Lo ha detto il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil illustrando i contenuti del "Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, anno 2024" approvato dalla Giunta regionale.Come ha spiegato l'esponente dell'Esecutivo, potranno beneficiare dei contributi le associazioni e società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro riconosciute dal Coni o dal Comitato internazionale paralimpico (Cip) per interventi su impianti sportivi in Friuli Venezia Giulia, di proprietà di soggetti privati non aventi finalità di lucro e che siano diversi dalle associazioni o società medesime. Sono finanziabili lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia di impianti sportivi rivolti a una singola pratica sportiva, o di un solo impianto rivolto a una singola disciplina all'interno di una struttura polisportiva.Il bando definisce un limite minimo di spesa ammessa di 40mila euro e un massimo di 100mila euro e stabilisce che, per ciascun beneficiario, il contributo regionale sarà concedibile fino al 100 percento della spesa prevista.Le domande di finanziamento potranno essere redatte tramite il sistema informatico per la presentazione delle Istanze on line (IOL), a cui si accede dal sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata allo sport e al bando in oggetto. I termini della presentazione delle domande vanno dalle ore 9 del 4 marzo 2024 alle ore 16 del 5 aprile 2024. ARC/PAU/pph