Sport: Anzil, 34° Meeting Lignano è grande evento inclusivo

Udine, 14 lug - "Il Meeting internazionale di atletica di Lignano Sabbiadoro rappresenta perfettamente tutti i valori dello sport. È sotto ogni aspetto un evento emblematico perché abbraccia agonismo, socializzazione, cultura della prevenzione della salute, importanza della diffusione della pratica sportiva tra i giovani e, soprattutto, capacità di inclusione".Questo il commento con cui il vice governatore con delega allo Sport Mario Anzil ha portato i saluti dell'Amministrazione regionale all'apertura della trentaquattresima edizione del Meeting Internazionale "Sport Solidarietà" che si svolge allo Stadio "G. Teghil" di Lignano Sabbiadoro.Organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Nuova Atletica dal Friuli di Udine, il meeting lignanese è considerato uno degli eventi sportivi più importanti per l'atletica leggera ed è inserito nel calendario del circuito mondiale della Federazione Mondiale (World Athletics) e della Federazione Europea (EAA).Rivolgendosi agli organizzatori, Anzil ha espresso "l'auspicio che questa manifestazione continui per ulteriori edizioni a rappresentare le componenti virtuose dello sport, divenendo così essa stessa rappresentativa dei valori che distinguono il Friuli Venezia Giulia, tra cui spiccano solidarietà e inclusione".Sono oltre duecento gli atleti medagliati olimpici e mondiali che hanno partecipato alle precedenti edizioni e che si alternano, anche quest'anno, alle nuove promesse, ai master e agli atleti con disabilità. Proprio l'inclusività e la solidarietà sono le matrici di questa manifestazione che opera in sinergia con il Comitato Sport Cultura e Solidarietà.A dieci anni dalla morte il Meeting ha anche reso omaggio allo stilista Ottavio Missoni, al cui nome è intitolato il Trofeo per la gara dei 400 ostacoli, specialità in cui Missoni fu sesto alle Olimpiadi di Londra nel 1948.L'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, la Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP, il Panathlon e la Unione Nazionale Veterani dello Sport hanno invece reso omaggio a Francesco Panetta, campione olimpico, oro mondiale ed europeo dei tremila siepi. A lui è andato un premio per l'impegno con cui Panetta, chiusa la carriera agonistica, si sta occupando dei giovani dell'Asd Corona Ferrea di Monza, ragazzi con disabilità intellettiva sensoriale e fisica che competono nelle manifestazioni degli Special Olympics Italia.