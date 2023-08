Sport:Anzil, a Lignano si assegna scudetto del 3x3 giovanile di basket

L'evento Fip si inserisce in "Vola alto con lo sport" per avvicinare giovani e disabili alle varie discipline Lignano Sabbiadoro, 23 ago - "Questa giornata è importante per lo sport giovanile e il basket in particolare perché oggi a Lignano Pineta, proprio davanti al mare, si assegnano i campionati italiani U16 e U18. La vocazione di questa località balneare a ospitare grandi eventi sportivi è importante e questa giornata segna anche l'avvio di un'iniziativa organizzata quest'anno dalla Regione assieme al Coni "Vola alto con lo sport" che è diretta a coinvolgere nelle attività sportive quanti più ragazzi e persone disabili possibile: vogliamo che il Friuli Venezia Giulia sia all'avanguardia e questo primo anno di iniziative ci farà fare il primo passo". Lo ha affermato il vicegovernatore e assessore allo Sport Mario Anzil all'avvio della prima giornata del "Torneo 3X3 Fiba Giovanile" in corso nel piazzale D'Olivo a Lignano Pineta fino a domenica 27 agosto e visibile anche in streaming sul sito della Fip. La Fip del presidente Petrucci, rappresentata in loco dalla stella Giacomo Galanda, ha voluto bissare la partnership organizzativa con la Fip FVG del presidente Adami conquistata dalla suggestione della location tra le più belle e indicate a livello nazionale per la pratica del 3x3. Come ha spiegato il presidente regionale Giovanni Adami ogni anno la Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con i rispettivi Comitati FIP Regionali, organizza il torneo maschile e femminile per le categorie U14, U16 e U18. Per il secondo anno è il Friuli Venezia Giulia, per il tramite del Comitato FIP Regionale a organizzare l'evento che coinvolge 120 squadre e 400 atleti più allenatori e accompagnatori per complessivi 600 partecipanti e 6 scudetti in palio. Questa mattina, alla presenza del vicepresidente Anzil è stata premiata Marianna Zanetti, appena rientrata dal campionato europeo dove ha conquistato il terzo posto. Ad aggiudicarsi lo scudetto U18 maschile è stata la squadra siciliana (Milazzo), mentre quello femminile è andato alla squadra di Bergamo. Nei primi 8 la squadra giuliana maschile. Oltre alle ricadute turistiche, Anzil ha inoltre sottolineato come la manifestazione - per cui ha ringraziato per l'organizzazione puntale e efficiente la Federazione regionale - sia inserita nel progetto 'Vola in alto con lo sport' che prevede già sabato un'altro appuntamento con il salto in alto a villa Manin di Passariano e un totale di 10 open day su tutto il territorio regionale. "L'idea è di proporre a margine degli eventi sportivi dimostrazioni di vari sport a cura di alcune associazioni rappresentative per ogni disciplina per far provare ai ragazzi e poi magari appassionarli a quello più adatto a loro", ha spiegato Anzil. La Fip del presidente Petrucci, rappresentata in loco dalla stella Giacomo Galanda, ha così voluto bissare la partnership organizzativa con la Fip FVG del presidente Adami conquistata dalla suggestione della location tra le più belle e indicate a livello nazionale per la pratica del 3x3. ARC/EP/pph