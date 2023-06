Sport: Anzil, approvato bando sostegno attività sportiva disabili

Dotazione finanziaria di 250 mila euro, domande al via dal 14/06



Udine, 1 giu - "La Regione Friuli Venezia Giulia può essere all'avanguardia per favorire la pratica sportiva delle persone disabili e degli atleti paralimpici; in coerenza con questa filosofia oggi abbiamo approvato il bando per la concessione di contributi per l'attività sportiva svolta a favore delle persone con disabilità dai sodalizi sportivi del nostro territorio. Si tratta di un primo stanziamento di 250mila euro che consentirà di concedere un contributo massimo per ciascun beneficiario fino all'80% della spesa ammissibile".



Lo ha comunicato il vicepresidente con delega a Cultura e Sport, Mario Anzil, dopo la seduta odierna della Giunta regionale che ha approvato il bando 2023 per la concessione dei contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità.



La richiesta potrà essere inviata a partire dalle 9 del 14 giugno e fino alle 16 del 14 luglio prossimo. La compilazione e l'inoltro andranno effettuati esclusivamente attraverso il sistema informatico Istanze On Line presente sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.



Il bando stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi per l'attività sportiva svolta a favore delle persone con disabilità dalle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate a Federazioni sportive paralimpiche e a discipline sportive paralimpiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e/o del Comitato italiano paralimpico (Cip), con sede operativa in Friuli Venezia Giulia e costituite da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.



Vengono confermati i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggio applicati nell'anno 2022; confermato, tra gli altri, l'indicatore relativo alla presenza all'interno delle società di atleti con disabilità di interesse nazionale.



L'importo del contributo concedibile è compreso tra 5mila e 20mila euro con l'assegnazione di una quota fissa a tutti i soggetti risultati ammissibili. L'eventuale quota rimanente è assegnata ai soggetti che ottengono un punteggio pari o superiore a 5 punti. Il limite massimo di contributo concedibile per ciascun beneficiario non può superare l'80 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda. Gli interventi sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse.



Fra le voci ammissibili a contributo rientrano i costi relativi al trasferimento, al vitto e al pernottamento in strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, arbitri, cronometristi, dirigenti e collaboratori per l'organizzazione di manifestazioni sportive a favore delle persone con disabilità o disagio; compensi per arbitri, tecnici, cronometristi e collaboratori in questi casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga, note di pagamento, parcelle; rimborsi chilometrici per dirigenti, accompagnatori, e staff per tutti gli spostamenti, anche non legati a gare o manifestazioni sportive, per un importo massimo annuo pari ad euro mille euro; noleggio di mezzi di trasporto per atleti ed accompagnatori e noleggio di attrezzature utilizzate per la realizzazione dell'attività; stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'attività sportiva svolta; spese per assistenza sanitaria e spese mediche strettamente inerenti l'attività sportiva svolta e per coperture assicurative e per tasse versate alle federazioni e alle organizzazioni sportive; spese generali di funzionamento ammissibili a rendicontazione, nel limite del 70 per cento del contributo concesso: in particolare, spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi. ARC/LP/gg