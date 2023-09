Sport: Anzil, binomio Triestina Nuoto-Samer è certezza successi futuri

Trieste, 29 set - "Trieste sta vivendo giornate radiose grazie a un evidente risveglio culturale, turistico e anche sportivo. La Triestina Nuoto rappresenta al meglio due elementi iconici della città: l'amore per il mare e la passione per lo sport. La sinergia tra questo storico sodalizio e Samer & Co. Shipping è motivo di orgoglio e soddisfazione. Siamo certi che questa partnership porterà presto risultati prestigiosi".

Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Sport Mario Anzil che questa mattina ha preso parte alla presentazione del quinquennale accordo di sponsorizzazione tra la Triestina Nuoto e Samer & Co. Shipping.

"La Regione continuerà a sostenere anche nel futuro questo progetto ambizioso - ha aggiunto Anzil -. Siamo convinti che iniziative di questa portata siano fondamentali per far crescere soprattutto i più giovani che sono sempre al centro delle politiche di questa Amministrazione".

Nel portare i saluti del governatore Fedriga, Anzil ha sottolineato infine la valenza anche storica della Triestina Nuoto. "Negli oltre cento anni di attività questa società ha avuto tanti campioni che hanno portato in alto il nome della città e del Friuli Venezia Giulia. Oggi in questa importante occasione - ha concluso - è bello pensare a un passaggio di consegne tra gli atleti del passato e quelli del prossimo futuro".

Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato che la Triestina Nuoto, fondata nel 1919, è socio fondatore della Pallanuoto Trieste e che le due società hanno in comune un obiettivo molto preciso: fare di Trieste un punto di riferimento nazionale per il nuoto agonistico. Il grande sogno è invece quello di portare i nuotatori triestini alle Olimpiadi.

Nel primo pomeriggio il vicegovernatore Anzil, accompagnato da Enrico Samer, ha fatto visita anche al Trieste Campus, la cittadella sportiva di via Locchi che è in fase di ultimazione. Si tratta un'opera realizzata attraverso un project financing di oltre 3 milioni e 800mila euro, all'interno del quale l'apporto di Samer & Co. Shipping è del 90% circa del capitale totale, mentre il restante è a carico dell'amministrazione comunale.

La struttura, dotata di 1.400 metri quadrati interni e 2.800 esterni, è polifunzionale e potrà ospitare appassionati di nuoto, pallanuoto, scherma, karate, padel, pallavolo, pallacanestro e di altre discipline. ARC/TOF/ma