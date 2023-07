Sport: Anzil, con Coppa Mondo Softball emozioni e visibilità per Fvg

Buttrio, 24 lug - "Una visibilità mondiale per l'intera regione, una prova sfidante e costruttiva per i nostri organizzatori e una vetrina per i nostri impianti sportivi ai massimi livelli di competizione. Le qualificazioni della Coppa del Mondo di softball sono solo un assaggio di quanto potrà valere nel 2024 ospitare le finali di questa competizione in Friuli Venezia Giulia". Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil è intervenuto oggi all'avvio della partita della nazionale italiana di softball contro le Filippine che si è disputato in serata a Buttrio. Il vicepresidente ha eseguito il primo lancio sul diamante di Buttrio aprendo ufficialmente la sfida tra le due nazionali. "È davvero un'emozione vedere queste giovani atlete mettere in campo la loro passione con quello spirito di amicizia internazionale che lo sport veicola assieme a valori di solidarietà e rispetto dell'avversario", ha detto Anzil aggiungendo che "il Friuli Venezia Giulia si candida a ospitare questa ed altre competizioni internazionali consapevole di avere tutte le qualità per mostrarsi al mondo con orgoglio". Anzil ha incontrato a bordo campo anche il presidente del Coni Fvg Giorgio Brandolin, il presidente nazionale della Fibs Andrea Marcon, il presidente del Buttrio baseball Maurizio Rizzi e il sindaco di Buttrio Eliano Bassi. L'incontro è il quarto match che si sta disputando su terra friulana dove, dallo scorso 22 luglio, sui diamanti di Castions di Strada e Buttrio, è in corso la fase a gironi della Coppa del Mondo di softball, la cui finale è in programma nel 2024 proprio in Friuli Venezia Giulia. L'Italia, inserita nel girone C, è già scesa in campo contro il Venezuela il 22 luglio a Castions di Strada, con la Nuova Zelanda (il 23 luglio a Buttrio), con il Canada (23 luglio a Buttrio)vincendo tutte le parite. Domani l'attende il Giappone a Castions di Strada e poi, a seconda del piazzamento, le azzurre giocheranno nel giorno del playoff del 26 luglio. Gli altri gironi si giocano invece a Dublino e a Valencia. ARC/SSA/pph