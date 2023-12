Sport: Anzil, Coppa del mondo scherma under 20 è "vetrina" per Fvg

Pordenone, 18 dic - La coppa del mondo di scherma è un evento internazionale che porta la nostra regione al centro dell'attenzione sportiva, facendo da volano per la promozione del Friuli Venezia Giulia nel mondo.Questo, in sintesi, il concetto espresso dal vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil nel messaggio di saluto inviato oggi agli organizzatori della conferenza stampa di presentazione della 18. Edizione della Coppa del Mondo Under 20 - Trofeo Alpe Adria di fioretto e spada, in programma dal 4 al 7 gennaio 2024 alla Fiera di Udine."Sarà questo un evento - ha ricordato Anzil - che porterà nel nostro territorio quasi novecento schermidori da sessanta Paesi con relativo staff tecnico e il proprio pubblico. Sarà una competizione all'insegna dello sport e del divertimento, ma anche un'occasione di promozione e valorizzazione del nostro splendido territorio a livello nazionale e internazionale". "Non è un caso - ha aggiunto ancora il vicegovernatore - che il Friuli Venezia Giulia sia una meta ottimale per la realizzazione di eventi come questo. Ormai, nel tempo, sono sempre di più le manifestazioni internazionali di diverse discipline che trovano casa nella nostra regione: il merito è sicuramente da attribuire alla presenza di strutture sportive di prim'ordine ma anche e soprattutto all'eccellente lavoro delle molteplici associazioni sportive di settore con sede nel nostro territorio e a tutti i loro tesserati e tesserate. Non dimentichiamoci, infatti, come molti dei nostri concittadini, cresciuti e allenati da queste associazioni, abbiano ottenuto risultati significativi e memorabili a tutti i livelli, sia nelle competizioni continentali e mondiali che alle Olimpiadi". ARC/AL/gg