Sport: Anzil, Coppa del mondo softball accende riflettori su Fvg

Udine, 17 lug - "È un onore per il Friuli Venezia Giulia ospitare le qualificazioni alla Coppa del mondo di softball, in attesa delle finali del 2024, che si disputeranno sempre nella nostra regione. Un'altra grande sfida, alla quale sono certo che il territorio saprà rispondere. La Regione ha voluto fare la sua parte concedendo contributi per la ristrutturazione degli impianti sportivi dove si svolgeranno le gare, che resteranno a disposizione anche in futuro per accogliere nuovi eventi di portata internazionale". È quanto ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil intervenendo, questa mattina nel palazzo della Regione a Udine, alla presentazione della Coppa del mondo di softball - Group stage C 2023 in programma a Buttrio e a Castions di Strada dal 22 al 26 luglio. Alla presenza, tra gli altri, del presidente nazionale della Federazione italiana baseball softball (Fibs) Andrea Marcon, del presidente regionale del Coni Giorgio Brandolin e del sindaco di Buttrio Eliano Bassi, Anzil ha sottolineato come la Regione continui a sostenere le associazioni dilettantistiche per incentivare la pratica dello sport a tutte le età e, al tempo stesso, sia in prima linea nel supporto all'organizzazione di grandi competizioni professionistiche, come la Coppa del mondo di softball, per promuovere il territorio su scala mondiale. "Abbiamo la giusta 'tensione sportiva' - ha affermato il vicegovernatore - che ci permetterà di cogliere al meglio anche questa opportunità". Il girone C delle qualificazioni vede ai nastri di partenza Italia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Filippine e Venezuela. La formula prevede un girone all'italiana con cinque giornate di sola andata, al termine delle quali le prime due classificate si sfidano per un posto alla fase finale del Mondiale 2024, ancora in Friuli Venezia Giulia. Il secondo pass sarà invece assegnato alla vincente della partita tra la perdente del confronto tra prima e seconda classificata e la vincente del match tra la terza e la quarta del girone. Le azzurre esordiranno sabato 22 luglio alle ore 20 sul diamante di Castions di Strada contro il Venezuela. Prima dell'incontro avverrà il primo lancio simbolico che sarà effettuato dalla campionessa di scherma Mara Navarria. Tutte le notizie e le informazioni sulla manifestazione, in continuo aggiornamento, saranno a disposizione dei media tramite il codice qr linkato al sito ufficiale della Fibs. ARC/PAU/ma