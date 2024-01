Sport: Anzil, Coppa Italia volley 'rosa' a Ts evento che valorizza Fvg

Il gioco di squadra tra istituzioni permette di ospitare grandi manifestazioni Trieste, 29 gen - "Eventi di grande rilievo internazionale come la finale di Coppa Italia di volley femminile, alla quale partecipano formazioni in cui militano le migliori atlete al mondo, permettono di valorizzare il nostro territorio. Questa operazione è stata facilitata da un "gioco di squadra" molto efficace che vede protagoniste le istituzioni del Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto il vicegovernatore con delega allo sport Mario Anzil partecipando oggi in Municipio a Trieste alla conferenza stampa durante la quale è stata presentata la Final four di coppa Italia di volley femminile Frecciarossa, in programma il 17 e 18 febbraio al Palatrieste. Alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza, del direttore generale di Mastergroup Antonio Santamaria, del Direttore generale della Lega pallavolo femminile serie A Enzo Barbo e del presidente della Federazione italiana pallavolo del Friuli Venezia Giulia Alessandro Michelli, l'esponente dell'esecutivo Fedriga ha messo in luce le potenzialità a livello sportivo che la regione sa mettere in campo. "La nostra Regione - ha detto Anzil - ha sempre investito molto nello sport e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Uno di questi ha a che fare con il numero di atleti di grande livello che provengono dal Friuli Venezia Giulia, territorio che in Italia esprime un tasso di campioni molto elevato rispetto alla popolazione residente. C'è poi un altro aspetto che per l'amministrazione ha una grande valenza, ossia la capacità del Friuli Venezia Giulia di attrarre eventi di grande livello; nel tempo sono sempre di più le manifestazioni di carattere nazionale e internazionale che trovano casa qui da noi, cosa possibile non solo per la presenza di strutture sportive di prim'ordine grazie agli investimenti che la Regione compie nei vari impianti, ma anche per la presenza di società e federazioni sportive che possono garantire serietà e competenza nell'allestimento di eventi". Infine il vicegovernatore ha posto in evidenza il connubio sempre più forte che si è venuto a creare nel tempo tra sport e turismo, "un binomio di grande valore aggiunto per il Friuli Venezia Giulia. Lo sport è diventato un volano che porta in regione molti spettatori per seguire gli eventi ospitati nel nostro territorio. Tutto questo è possibile perché esiste un 'gioco di squadra' tra le diverse istituzioni presenti in Friuli Venezia Giulia e le varie Federazioni sportive, la cui collaborazione porta sempre a grandi risultati". Come illustrato nel corso della conferenza stampa, l'obiettivo è quello di arrivare ad un sold out del Palatrieste in occasione dei match previsti nelle due giornate di gara. Ad oggi i biglietti venduti per i match in programma il sabato sono circa 3800 mentre per la domenica sono stati già staccati oltre 4000 biglietti. ARC/AL/gg