Sport: Anzil, Coppa mondo U20 scherma orgoglio per Fvg

Il vicegovernatore alle premiazioni dell'evento, primo certificato a impatto zero Martignacco, 6 gen - "Oggi il Friuli è capitale della scherma mondiale: la Coppa del mondo Under 20 di Udine oltre ad essere l'unica prova in Italia del circuito mondiale giovanile, è considerata dalle federazioni sportive estere la più importante di tutte, sia per affluenza di atleti, sia per l'elevata qualità tecnica e ha il cuore in Friuli Venezia Giulia da molto tempo ma quest'anno ha superato ogni record: è il primo evento sportivo al mondo ufficiale certificato a impatto zero sul territorio circostante ed è un primato che la Regione intende premiare con un finanziamento ad hoc grazie alla collaborazione con l'assessorato alla Difesa dell'ambiente". Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil, assistendo alla finale di fioretto maschile e alle premiazioni che hanno visto sul podio al primo posto il cinese Zhaoran Zeng, al secondo posto David Sosnov (Gran Bretagna), e terzi a pari merito Zhao Mianyue (Cina) e Arpad Fazekas (Slovacchia). Anzil ha premiato gli atleti internazionali assieme al presidente della Federazione italiana Scherma Paolo Azzi, al ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, al presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e al sindaco di Martignacco Mauro Delendi.

Italia sul podio al gradino più alto nel fioretto femminile con l'italiana Letizia Gabola che si è imposta sulla cinese Ziyi Xu, premiata da Anzil, e al terzo posto ancora tricolore con Ludovica Franzoni a pari merito con la francese Le Chanjour.

Oltre 930 atleti provenienti da 62 Paesi del mondo, un centinaio i ragazzi e ragazze under 20 gli italiani (categorie cadetti e giovani), 4 specialità per 4 giorni di gara sono i numeri che hanno contraddistinto la prima gara dell'anno della Federazione scherma. "Un grande spettacolo di sport di alto livello e un'occasione di grande attrattività per Udine e il Friuli, organizzata impeccabilmente al quartiere fieristico, grazie anche all'apporto di una cinquantina di volontari, tra cui molti studenti dell'istituto Magrini di Gemona coinvolti dal presidente del Comitato organizzatore Paolo Menis", ha aggiunto il vicegovernatore. "Questo fa ben sperare per uno sport che sia anche strumento per la socializzazione nel futuro tra i giovani: questo evento sportivo ne è di certo testimonianza", ha concluso il Anzil. La 18ma edizione della Coppa denominata "Alpe-Adria" è iniziata il 4 gennaio con la spada e finirà domani con la gara a squadre di fioretto. Quest'anno il Comitato organizzatore ha realizzato la prima gara con sostenibilità a 360°, introducendo, dal punto di vista ambientale, un sistema che comporti il minor impatto possibile della manifestazione sull'ambiente di gara e sulla città: raccolta differenziata dei rifiuti, casa dell'acqua e borracce in alluminio per tutti plastic free, eliminazione dell'utilizzo della carta, somministrazione di cibi e alimenti locali e genuini, riduzione dei consumi energetici, mobilità organizzata, comoda e ecologica, riciclo degli striscioni e premi upcycled. ARC/EP/pph