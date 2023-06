Sport: Anzil, Festa dello sci è tributo ad atleti, staff e volontari

Trieste, 17 giu - "Per evidenti ragioni geografiche gli sport invernali sono tra i più importanti per il Friuli Venezia Giulia ed oggi è la festa dello sci. Si tratta di un bellissimo evento, durante il quale viene tributato un doveroso applauso a tutti gli allenatori, i dirigenti, gli operatori e soprattutto gli atleti che si sono distinti nell'ultimo anno. Oggi non può quindi che essere una magnifica giornata di sport nel meraviglioso contesto delle nostre montagne". Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega a Cultura e sport Mario Anzil nel corso della Festa dello Sci 2023, organizzata a Pontebba dal Comitato regionale della Federazione italiana sport invernali. Anzil ha sottolineato che "lo sport è molto importante non solo dal punto di vista agonistico, ma anche per la sua capacità di generare aggregazione e come rilevante strumento di promozione della salute e di prevenzione delle malattie. Il Friuli Venezia Giulia ha dato i natali a grandi atleti ed è, in generale, una delle regioni più sportive d'Italia; un mondo al quale l'Amministrazione regionale non farà mancare il proprio supporto". Il vicegovernatore ha quindi rimarcato "la capacità dello sport di favorire l'inclusione: auspico quindi che il Friuli Venezia Giulia possa presto diventare la Regione-bandiera a livello nazionale per gli sport inclusivi". ARC/MA/gg