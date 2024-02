Sport: Anzil, finale Coppa Italia volley è spettacolo internazionale

Trieste, 17 feb - "Vedere le migliori giocatrici del campionato italiano, che in molti casi sono anche star della pallavolo internazionale, sfidarsi per l'aggiudicazione della Coppa Italia di serie A1 e A2 è uno spettacolo di prim'ordine non solo per gli amanti dello sport. Lo dimostra il grande pubblico presente oggi al PalaTrieste ma anche e soprattutto quanti anche nella giornata di domani riempiranno il palazzetto, dal momento che si sta andando verso il sold out". Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia e assessore allo sport Mario Anzil che ha assistito oggi ai due match di semifinale durante i quali si sono sfidati Imoco volley Conegliano contro Reale Mutua Chieti e, successivamente, Vero volley Milano e Savino del Bene Scandicci. In un PalaTrieste che ha fornito un bel colpo d'occhio sia per l'allestimento del campo di gioco che per la presenza di tanti giovani in tribuna a seguire i due match, l'esponente dell'esecutivo Fedriga ha messo in risalto la valenza dei grandi eventi sportivi ospitati nella nostra regione. "Il lavoro di squadra compiuto da istituzioni, nella fattispecie Regione, Comune e Federazione regionale pallavolo, con il supporto del settore privato - i numerosi sponsor e gli organizzatori dell'evento - ha permesso, ancora una volta, al Friuli Venezia Giulia di ospitare un top event di livello internazionale. È questa una strada che continueremo a perseguire, per continuare nel solco che caratterizza questa amministrazione, ossia di agevolare la presenza di manifestazioni popolari capaci di richiamare grande pubblico. Guardando gli spalti, vedo molti giovani e tante famiglie, cosa che ci riempie di orgoglio e che ci fa dire di aver centrato uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati". "Il successo di pubblico - ha proseguito Anzil - è anche dovuto alla presenza di un importante substrato sportivo che caratterizza la nostra regione. Mi riferisco in prima battuta alle tante società impegnate nelle diverse discipline ma anche ai tantissimi atleti, molti dei quali di alto livello. Tutto ciò sicuramente aiuta e "spinge" i grandi eventi sportivi, che hanno però anche bisogno di impianti sportivi di prim'ordine, di cui il PalaTrieste è un esempio concreto e che in Friuli Venezia Giulia di certo non mancano. Se poi si aggiunge anche la capacità organizzativa dimostrata più volte nel tempo, si capisce che il nostro diventa un territorio vocato alle grandi manifestazioni". ARC/AL/pph