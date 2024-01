Sport: Anzil, formazione arbitri è valore dentro e fuori il campo

Udine, 13 gen - "La Regione non può che ringraziare ed esprimere la propria gratitudine al Comitato regionale arbitri per l'impegno che dimostra nel formare una classe di arbitri all'altezza del delicato ruolo di gestire i nostri campionati di calcio". Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Cultura e sport Mario Anzil portando il saluto dell'Amministrazione regionale al Comitato regionale arbitri Fvg (Aia-Figc), nel corso del raduno di metà campionato per la stagione sportiva 2023/2024, che si è svolto stamattina nell'auditorium Comelli a Udine. Rivolgendosi ai giovanissimi direttori di gara che hanno gremito la platea Anzil ha ribadito: "Siete arbitri non solo in campo ma anche nella vita, chi impara a rispettare le regole lo fa anche nella quotidianità. Il vostro ruolo richiama anche il valore della serietà che significa innanzitutto intelligenza e autorevolezza. La formazione come arbitri vi consente di imparare a farvi rispettare nella vita, senza con ciò far mancare lo spirito del divertimento". In riferimento a un recente episodio di aggressione di un giovane arbitro da parte di un allenatore adulto, il vicegovernatore ha ricordato che "sono rarissimi in Friuli Venezia Giulia gli episodi di mancanza di rispetto, ma quando capitano vanno denunciati con il massimo rigore per eradicare fin dal principio qualunque atteggiamento scorretto. Il rispetto delle regole è ciò che accomuna la Regione Friuli Venezia Giulia e il mondo degli arbitri, che altro non è che educazione alla legalità". Il raduno del Comitato regionale arbitri Fvg raccoglie direttori di gara, assistenti arbitrali (guardialinee), osservatori arbitrali che operano sotto la guida del Comitato, per le gare di calcio a 11 di Prima Categoria, Promozione ed Eccellenza. Sono inoltre presenti anche gli arbitri e gli osservatori che operano a livello regionale per il calcio a 5. In tutto un gruppo di circa 250 persone. Erano inoltre presenti i presidenti di sezione (Pordenone, Maniago, Udine, Tolmezzo, Basso Friuli, Gradisca d'Isonzo e Trieste) che rappresentano la base del mondo arbitrale. Tutto il movimento regionale arbitrale, del calcio a 11 e a 5, di tutti i livelli (quindi provinciale, regionale e nazionale) consta complessivamente di quasi 900 associati. Al raduno hanno preso parte anche Riccardo Ros, presidente del Comitato Regionale Arbitri Fvg, Ermes Canciani, presidente Figc Lnd Fvg, Antonio Zappi, componente del Comitato Nazionale Associazione Italiana Arbitri. ARC/SSA/pph