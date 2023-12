Sport: Anzil, giovane campionessa Fochesato è esempio per coetanei

Il vicegovernatore si è complimentato con la giovane di Casarsa della Delizia, medaglia d'oro mondiale di freccette Under 18 Trieste, 15 dic - "Tagliare con successo un traguardo importante e farlo in giovane età, porta con sé l'onore, ma anche la responsabilità, di diventare esempio per i propri coetanei e in generale per le nuove generazioni, nella consapevolezza che nello sport, così come nella vita, sia importante gioire per i successi conquistati, che spronano ad andare avanti e a guardare alla conquista di nuove mete, ma anche ad accettare le sconfitte a cui i percorsi di crescita, personali, professionali e agonistici possono metterci davanti". Lo ha sottolineato il vicegovernatore e assessore alla Cultura e allo sport del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil che ieri, a margine dei lavori d'Aula per la Stabilità, ha incontrato la campionessa mondiale di freccette Under 18, Aurora Fochesato, una giovane di Casarsa della Delizia, fresca del titolo conquistato a Lakeside, in California. L'esponente dell'Esecutivo regionale, che ha omaggiato Aurora con una maglietta brandizzata 'Io sono Friuli Venezia Giulia', si è complimentato con lei, "per la passione e la tenacia dimostrate e per aver rappresentato con onore la nostra regione ai World Darts Championship". "La carriera sportiva, come la vita - ha rimarcato il vicegovernatore Anzil -, non è costellata sempre solo da successi: per questo è fondamentale imparare ad affrontare gli insuccessi, trasformandoli in occasioni per crescere e migliorarsi. Il mio augurio ad Aurora, che possa raggiungere sempre ottimi risultati e grandi traguardi ma, soprattutto, che sappia affrontare anche gli eventuali fallimenti con umiltà e coraggio". È la prima volta che un giocatore italiano si aggiudica questo trofeo e in generale che un giocatore italiano vince un match sullo storico palco di Lakeside. Diciassette anni, Aurora, è figlia d'arte: anche il padre Dario è un campione di livello internazionale. La friulana ha iniziato a giocare a freccette a 10 anni, allenandosi nei bar e, prima di salire su questo importante podio, aveva già vinto due titoli europei. ARC/PT/gg