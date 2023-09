Sport: Anzil, grande stagione di basket in regione

Il vicegovernatore alla presentazione della Pallacanestro Trieste e della squadra femminile della Futurosa Trieste, 30 set - "In Friuli Venezia Giulia lo sport assume una grande importanza e in particolare la pallacanestro, che nella stagione entrante vedrà nel campionato di serie A2 ben tre squadre regionali competere tra di loro, il che darà un fascino particolare al torneo". Lo ha detto oggi a Trieste il vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil nel corso della presentazione delle squadre della Pallacanestro Trieste e della formazione femminile della Futurosa, oltre che delle rappresentative giovanili. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale portando i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, nello sport è fondamentale porsi dei traguardi e allenarsi per cercare di conseguirli, "ma è altrettanto importante - ha aggiunto - fare quello che queste società stanno dimostrando di fare bene, ovvero puntare sulle nuove generazioni per insegnare non solo la tecnica, ma anche quel bagaglio di valori - ha concluso - che aiuta i giovani a crescere e a sentirsi parte attiva della società" . All'evento hanno presenziato anche l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro e l'assessore comunale allo Sport Elisa Lodi. ARC/GG/pph