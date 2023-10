Sport: Anzil, il plauso ai giovani campioni del ciclismo

L'assessore a Brugnera per il prestigioso premio Cycling National Ranking Pordenone, 20 ott - "Il Friuli Venezia Giulia è terra di grande tradizione e passione per il ciclismo ed è una 'fucina' di campioni dello sport delle due ruote. E' dunque per me un piacere e un onore essere qui stasera in occasione del Cycling National Ranking, la grande festa nazionale per le premiazioni dei giovani ciclisti che con le loro imprese si sono distinti nel corso dell'ultima stagione. Un meritato plauso va a loro e alle loro società che operano per mantenere vivo l'amore per questo sport, oltre che all'impegno dei promotori di questo importante evento che per la prima volta è ospitato nella nostra regione". Lo ha detto il vicegovernatore della Regione Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, partecipando all'Hotel Ca' Brugnera, a Brugnera, al prestigioso Cycling National Ranking Orogildo. Un appuntamento - alla sua 25. Edizione - che da sempre conclude in bellezza la stagione agonistica nazionale su strada e intende premiare i giovani corridori e i loro dirigenti protagonisti dell'annata. Una serata di gala che è coincisa con l'ultima puntata dell'anno del popolare programma televisivo "TeleCiclismo": l'evento è stato trasmesso in diretta su diverse piattaforme tivù. Numerosi sono stati i personaggi illustri del mondo dello sport che non hanno voluto mancare all'appuntamento, promosso dal patron Gildo Turchet, che da sempre conclude ufficialmente l'attività agonistica premiando i migliori atleti delle categorie Allievi, Juniores, Elite e Under 23, sia maschili che femminili. All'evento erano presenti anche diversi grandi campioni del passato: tra gli altri, Francesco Moser, Gianni Bugno, Gilberto Simoni e Claudio Chiappucci. "La presenza alla serata di vere e proprie icone dello sport del pedale - ha sottolineato il vicegovernatore - testimonia l'importanza che questo evento ricopre nel panorama nazionale del ciclismo. Ai molti giovani ciclisti che si sono contraddistinti e che vengono qui premiati va l'augurio che possano continuare lungo una strada di successi e di passione. Lo sport è capace di trasmettere grandi valori universali: tenacia, sacrificio, amicizia e capacità di rialzarsi dopo le cadute. Sappiate - è stato l'augurio di Anzil - tenere sempre alti questi valori nella continuazione del vostro impegno sportivo". Un ringraziamento è stato poi rivolto dal vicegovernatore Anzil alle molte società ciclistiche e ai tanti volontari che operano nella riuscita delle gare e manifestazioni. "La Regione è al fianco delle associazioni che lavorano per sviluppare, sia su strada che su pista, la passione per questo sport cercando di sostenerle anche nella gestione degli impianti e nell'organizzazione di eventi che favoriscano l'avvicinamento dei ragazzi a questa disciplina". ARC/LIS/gg