Sport: Anzil, Meeting atletica Lignano esempio di inclusione sociale

L'assessore regionale alla presentazione della 34. edizione dell'evento in programma il 14 luglio



Pordenone, 4 lug - "Tengo molto a portare il saluto della Regione e il mio plauso personale nei confronti di questo importante, e ormai storico, appuntamento sportivo. Una iniziativa che ha saputo nel tempo coniugare lo sport con la solidarietà e sa unire la competizione delle gare del meeting internazionale con l'inclusione sociale prevedendo la partecipazione atleti con disabilità".



Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega allo Sport, Mario Anzil, questa mattina nel corso della presentazione, nella sede della Regione a Udine, della 34. Edizione del Meeting internazionale "Sport Solidarietà" in programma il prossimo 14 luglio allo stadio "Teghil" di Lignano Sabbiadoro. La manifestazione, da sempre organizzata dall'Associazione sportiva dilettantistica Nuova Atletica del Friuli di Udine, è fra gli eventi sportivi più importanti dell'atletica leggera a livello nazionale ed è inserito nel calendario del circuito mondiale della Federazione mondiale e della Federazione europea. "La Regione - ha annunciato il vicegovernatore - si è posta l'obiettivo di trasformare la manifestazione in un modello per lo sport inclusivo. Stiamo lavorando con il Coni e con la Federazione dell'atletica leggera a un progetto, che vedrà la luce già entro la fine dell'estate, che si chiamerà "Vola in alto con lo sport" proprio perché alla specialità del salto in alto affianca l'adesione di giovani con disabilità come impegno e testimonianza dell'importanza, sociale e culturale, che lo sport dedica all'inclusione". All'evento sportivo, al quale sono attesi atleti da tutto il mondo, tra i quali diversi medagliati olimpici e mondiali, costituirà un banco di prova in una stagione ricca di eventi. Nell'edizione di quest'anno è prevista la partecipazione di 200 atleti professionisti provenienti da 30 Paesi di tutto il mondo. Come accade fin dalla prima edizione del 1990 l'importante appuntamento sportivo unisce lo sport alla solidarietà. In programma vi sono, infatti, gare per atleti con disabilità. Un forte messaggio a favore dell'integrazione e dell'inclusione sociale viene lanciato anche da campioni mondiali delle diverse specialità. Inoltre, con il 10. Trofeo Ottavio Missoni, si ricorderà il noto stilista e grande campione sportivo che fu sesto alle Olimpiadi di Londra del 1948 sui 400 metri ostacoli.



Non soltanto stelle del panorama internazionale, ma al meeting - come è stato illustrato dagli organizzatori - saranno organizzati master per giovanissimi e promesse per promuovere e valorizzare il movimento dell'atletica offrendo agli atleti del Friuli Venezia Giulia l'opportunità di essere protagonisti di un evento internazionale. Sono oltre 600 i ragazzi che parteciperanno alle gare promozionali all'interno della manifestazione.



La manifestazione verrà trasmessa in diretta sulla rete televisiva Rai Sport a partire dalle 20. ARC/LIS/gg