Sport: Anzil, memorial Gigante è passato e futuro comunità codroipese

Udine, 18 ago - "Il memorial Fabio Gigante concilia il passato e il futuro della comunità sportiva codroipese, nel ricordo di una persona che ha dato tanto al suo paese e dal cui esempio si trae la passione per tenere viva un'importante attività".



Queste le parole del vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil che stasera prenderà parte all'inaugurazione del Gran Premio Città di Codroipo promosso dall'associazione sportiva dilettantistica "Bocciofila Codroipese" e dall'Asd "Bocciofila Maxim" di Pasian di Prato. L'evento è giunto alla 67^ edizione ed è dedicato al memorial Fabio Gigante, il fondatore e dirigente della bocciofila, scomparso nel 2021 a 84 anni.



"Una figura che sicuramente verrà ricordata per il suo impegno sportivo e per la sua dedizione alla comunità codroipese", ha sottolineato Anzil, aggiungendo che "questo appuntamento è meritevole anche perché vanta una storia consolidata e una capacità di guardare al futuro a cui si aggiunge l'aspetto dell'internazionalità, fattore su cui la Regione pone grande interesse avendo avviato una stagione di relazioni internazionali in ambito sportivo che possono contribuire al suo prestigio".



L'evento si svolge al bocciodromo Mattia Savonitti da oggi a domenica e include il Torneo nazionale Open a coppie e il Master 1000 aperto a Slovenia e Croazia. Le eliminatorie si giocano nella intera giornata di sabato, mentre domenica si svolgeranno le fasi dagli ottavi alle semifinali. Chiusura domenica alle 16 con la finale cui seguirà la cerimonia delle premiazioni. ARC/SSA/pph