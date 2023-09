Sport: Anzil, ministro Abodi a Ud per vaglio progetto PalaCarnera 4.0

Il vicegovernatore alla presentazione delle prime squadre della Pallavolo Udine a Friuli Doc Udine, 9 set - "Tutte le realtà sportive che portano alta la bandiera del Friuli sono in un angolo speciale del nostro cuore: questo vale senz'altro per la Pallacanestro Udine e a testimonianza del valore che Apu ha per questa città posso anticipare che la prossima settimana il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi verrà proprio qui, nella splendida cornice di Piazza Libertà, per vagliare e dare il suo benestare a PalaCarnera 4.0, un progetto ambizioso e utile per l'intera regione". Lo ha reso noto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia e assessore allo Sport Mario Anzil alla presentazione ufficiale della prima squadra maschile e femminile dell'Apu Old Wild West Udine, in piazza Libertà a Udine nel corso della manifestazione Friuli Doc. Il progetto prevede la costruzione, attorno al palazzetto già esistente, di una nuova struttura che permetterà l'ampliamento della capienza e l'inserimento di nuovi spazi dedicati a un business hotel, a una spa e a un centro riabilitativo. "Il progetto - ha aggiunto Anzil - è un modo per pensare al futuro di questa città, per avere una visione lontana e immaginare la nostra società tra venti o trent'anni con coraggio: iniziare già da con azioni concrete ci permetterà poi di realizzare i nostri sogni". In una piazza gremita di giovani sportivi, il vicepresidente ha rimarcato come "lo sport sia un formidabile veicolo di promozione turistica di un territorio, ma anche un mezzo che ci rende consapevoli dell'identità di un territorio e soprattutto un fattore di sana aggregazione: fin da bambini con lo sport - ha ricordato - si impara il piacere e il divertimento dello stare assieme e i veri valori della nostra terra". Moderati dallo speaker Apu Federico Bigotto, sono intervenuti tra gli altri il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, il presidente regionale della Fip Giovanni Adami e il presidente dell'Apu Alessandro Pedone. ARC/EP/gg