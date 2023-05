Sport: Anzil, mostra su Pantani è omaggio filologico e poetico

Martignacco, 9 mag - "La Regione rivolge un plauso al lungo e preciso lavoro di ricostruzione per questa mostra su Pantani che si distingue per il rigore filologico, pur senza rinunciare a una romantica vena poetica. Un omaggio alla vita del campione, alle sue passioni, alla sua terra e alla sua famiglia". Il vicepresidente e assessore regionale alla Cultura e sport Mario Anzil ha voluto con queste parole inaugurare la mostra "Pantani - Il Perfezionista", allestita al centro commerciale Città Fiera di Martignacco e visitabile a ingresso libero da oggi al 4 giugno, all'interno di Mega Inter Sport (Primo Piano, Area Rosa). Come ha spiegato il curatore Alessandro Gallici, l'esposizione vuole evidenziare il rapporto tra Pantani e la sua bici, improntato alla continua evoluzione tecnica e grafica in un percorso che finalmente porta tutti i suoi mezzi in mostra tra repliche, originali maglie e gadget del campione romagnolo. Il suo essere perfezionista, legato al paese, alla squadra, al lavoro e alla fatica, ne ha fatto un campione vero e amato, aldilà del tragico epilogo della sua vita. Per Anzil la mostra ha anche il merito di aprirsi alla solidarietà con una raccolta fondi attraverso la vendita di bottiglie di vino etichettate "Rosso di Buja", in omaggio al campione friulano Alessandro De Marchi. I fondi saranno devoluti a favore del progetto "Small house" per la costruzione di una casa famiglia per bambini autistici. L'esposizione celebra, inoltre, i 25 anni dell'ultima doppietta Giro d'Italia e Tour de France realizzata da un ciclista, appunto Pantani nel 1998, e i 20 anni - era il 2003 - della prima volta del ciclismo sullo Zoncolan, con Pantani protagonista della salita voluta dal compianto Enzo Cainero. Tutto il materiale esposto è visibile anche online consultando www.pantabike.com. Le biciclette originali, con le quali Pantani ha corso e vinto, sono custodite ed esposte nel Museo "Spazio Pantani" di Cesenatico, gestito dalla famiglia, al quale verrà donata anche l'unica bici utilizzata dal campione ed esposta in mostra ora è di proprietà di Gallici, il quale intende così riunirla alla collezione familiare. ARC/SSA/al