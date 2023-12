Sport: Anzil, nuovo corso Pall. Trieste ha intrapreso strada giusta

Il vicepresidente ha partecipato alla cena di Natale del sodalizio cestistico giuliano Trieste, 19 dic - "Credo che questo inizio di stagione testimoni la solidità di un progetto che vuole riportare la Pallacanestro Trieste nella massima serie, riaccendendo l'entusiasmo e la passione del pubblico, che in questa prima fase del campionato ha registrato un numero di presenze maggiore rispetto al passato campionato di serie A1". Lo ha detto il vicepresidente con delega allo Sport Mario Anzil alla cena di Natale della Pallacanestro Trieste, alla presenza di tutto il gruppo squadra e del general manager Michel Arceri. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, c'è l'orgoglio di avere nello stesso girone della serie A2 ben tre rappresentative del Friuli Venezia Giulia, il che "alimenta l'interesse e la partecipazione dei tifosi in un clima di sana competizione sportiva". Infine Anzil ha rivolto a tutti i componenti del sodalizio biancorosso i migliori auguri di Buone feste con l'auspicio che il 2024 porti le migliori soddisfazioni alla Pallacanestro Trieste e a tutto il movimento cestistico regionale. ARC/GG/al