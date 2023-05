Sport: Anzil, ok a bando da 4 milioni euro per impianti calcio e rugby

Approvato della Giunta su proposta del vicepresidente Trieste, 5 mag - "Si tratta di un provvedimento molto importante che consentirà di ristrutturare gli impianti sportivi della nostra regione. A tal fine sono stati stanziati 4 milioni di euro a disposizione degli enti locali con la finalità primaria della riconversione al sintetico dei campi in erba e dell'abbattimento delle barriere architettoniche". Lo ha detto, a margine dell'odierna seduta di Giunta riunitasi a Trieste, il vicepresidente con delega allo Sport Mario Anzil in relazione alla delibera approvata dall'Esecutivo regionale, su proposta dallo stesso Anzil, relativa al bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati al calcio e al rugby. Come ha spiegato il vicepresidente, l'iniziativa potrà essere molto incisiva per i territori in quanto il contributo massimo concedibile ammonta a 500mila euro e può arrivare a coprire fino al cento per cento della spesa. Nel dettaglio, il bando prevede dei punteggi per la valutazione degli interventi con determinate premialità, di cui tra queste: la riconversione dei campi da erba a sintetico, i lavori su impianti dove si pratica l'attività sportiva a livello prevalentemente agonistico, la manutenzione del sintetico esistente e l'abbattimento di barriere architettoniche. Inoltre è stato anche inserito un riconoscimento in caso di cofinanziamento pari o superiore al 10 per cento del costo totale dell'intervento. Lo sportello per la presentazione delle domande è fissato dal 15 maggio al 15 giugno 2023 e nei prossimi giorni saranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione le modalità per la partecipazione al bando. La graduatoria avrà una validità fino al 31 dicembre 2024, in modo da consentire degli scorrimenti nel caso di eventuali integrazioni sul capitolo di bilancio. ARC/GG/ma