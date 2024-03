Sport: Anzil, ok bando attività sportiva persone con disabilità

Domande a partire dalle 9 del 15 aprile e fino alle 16 del 15 maggio Udine, 22 mar - "Dal 15 aprile al 15 maggio prossimi potranno essere presentate le domande di contributo attraverso il sistema istanze online (Iol) sul bando per la concessione di contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità che abbiamo approvato oggi in Giunta. I fondi a bilancio ammontano a 450 mila euro". Lo ha riferito il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega a Cultura e Sport, Mario Anzil, a conclusione dell'odierna seduta di Giunta. "Il bando - ha chiarito Anzil - disciplina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione di contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità e, rispetto al passato prevede due novità: l'erogazione immediata di tutto il contributo concedibile, non più quindi la quota fissa di 5 mila euro e un'ulteriore ripartizione in base al punteggio, e l'introduzione di una commissione di valutazione con un rappresentante anche del Comitato italiano paralimpico". Nel dettaglio, possono beneficiare dei contributi le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche e iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline sportive paralimpiche e iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con sede in regione e costituite da almeno 2 anni. La misura dei contributi è stabilita nell'importo minimo di 5 mila euro e massimo di 20 mila euro e non può comunque superare la percentuale dell'80 per cento della spesa ammissibile per ciascun beneficiario. La graduatoria in base ai punteggi è prevista entro la metà del prossimo luglio. La domanda di contributo va compilata esclusivamente tramite il sistema istanze on line (Iol) a cui si accede dal link presente sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport. ARC/LP/pph