Sport: Anzil, onore ospitare direttivo Lega nazionale dilettanti

Udine, 27 ott - "È un onore e un orgoglio ospitare il direttivo della Lega nazionale dilettanti a Udine nello splendido contesto del salone del palazzo che fu della provincia friulana e che oggi accoglie per la prima volta i vertici nazionali. È un'occasione per affrontare molti temi che riguardano il mondo sportivo giovanile". Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Cultura e sport Mario Anzil che ha portato il saluto della Regione al direttivo della Lega nazionale dilettanti riunitosi oggi pomeriggio a Palazzo Belgrado a Udine. L'occasione della trasferta a Nordest dell'organismo che normalmente si riunisce a Roma è la celebrazione del settantesimo anniversario del campionato di calcio carnico. "Abbiamo illustrato al direttivo la norma di recente approvazione con cui Regione e Coni Fvg daranno vita a una sorta di centro assistenza fiscale per le società sportive dilettantische e si faranno carico dei primi adempimenti a cui le stesse dovranno farsi trovare pronte con la nuova riforma dello sport. Molti dirigenti sono preoccupati per queste novità ma la Regione intende accompagnarli, consapevole che il volontariato è l'architrave che sostiene lo sport di base". Anzil ha poi sottolineato che "la pratica sportiva è fondamentale nello sviluppo del benessere delle persone sopratutto dei giovani e sono le società dilettantistiche ad assicurarne la diffusione". In apertura il presidente regionale della Lnd-Fvg Ermes Canciani ha ringraziato la Regione per i contributi con cui ha garantito l'attività delle società durante la pandemia e quelli messi a disposizione di recente per le ristrutturazioni dei centri sportivi comunali. ARC/SSA/ma