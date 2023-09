Sport: Anzil, partnership Udinese-Bluenergy è modello virtuoso per Fvg

Trieste, 27 set - "Esprimiamo grande soddisfazione per questa sinergia fra una società sportiva d'eccellenza come l'Udinese e un'impresa del territorio che punta sulla sostenibilità e sulla tutela dell'ambiente come Bluenergy Group. Sostenibilità e ambiente sono temi sempre più importanti. È fondamentale mettere in campo iniziative virtuose che sappiano guardare al futuro e dalle quali trarre insegnamento nell'immediato".

Lo ha affermato questa mattina il vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil nel corso della presentazione dell'innovativo progetto di trasformazione dello stadio di Udine nel primo impianto sportivo d'Italia a impatto quasi zero.

"Pur avendo una visione di futuro non dobbiamo scordare però le nostre origini - ha sottolineato Anzil portando i saluti del governatore Fedriga -. È positivo pertanto che la denominazione di stadio Friuli venga conservata anche nella nuova declinazione. Dobbiamo continuare a scrivere la nostra storia custodendo sempre nel cuore le nostre tradizioni che vanno valorizzate".

"Amare e conoscere a fondo il nostro territorio - ha concluso il vicegovernatore - è la base per immaginare insieme azioni che possano sviluppare il Friuli Venezia Giulia come si propongono di fare con lungimiranza Udinese e Bluenergy". ARC/RT/gg