Sport: Anzil, pieno sostegno a campionati sci per disabili relazionali

Udine, 24 nov - "Un evento eccezionale sia per il suo impatto sportivo e sociale sia per l'assegnazione tanto attesa dallo Sci Club Due di Ronchi dei Legionari. Aspetti che confermano, con orgoglio, l'attenzione che il Friuli Venezia Giulia dimostra per la pratica sportiva paralimpica. Siamo una regione sensibile e per questo capace di esprimersi ai massimi livelli in tale settore che concilia sport e disabilità".Questo il commento del vice governatore con delega a Cultura e sport Mario Anzil alla decisione della Giunta regionale di attribuire un contributo straordinario di 14mila euro all'associazione Sci Club Due di Ronchi dei Legionari che lo scorso ottobre è stata scelta dalla Federazione italiana sport paralimpici dei disabili intellettivo relazionali per lo svolgimento dei "Campionati italiani Fisdir Open European (Disabili relazionali) Sci Alpino - Sci Nordico", entrati nel circuito europeo Virtus Sport. Il campionato si svolgerà dal 29 gennaio al 3 febbraio 2024 con la partecipazione di 200 atleti italiani e stranieri per le gare di sci alpino e nordico."Visti i tempi molto ristretti tra la comunicazione ufficiale dell'assegnazione dei campionati e l'avvio degli stessi, la Regione ha ritenuto di sostenere lo Sci Club Due di Ronchi dei Legionari con un finanziamento straordinario da erogare entro dicembre per consentire l'avvio dell'organizzazione dell'evento. In questo modo garantiamo allo Sci Club Due la possibilità di richiedere alla Federazione l'assegnazione di altre manifestazioni nazionali o internazionali, anche in futuro" ha spiegato Anzil. ARC/SSA/ma