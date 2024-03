Sport: Anzil, polisportivo Codroipo migliora con risorse regionali

Codroipo, 16 mar - "Fa piacere constatare come i contributi regionali messi a disposizione per le strutture sportive del territorio vengano concretizzati in opere di miglioramento degli impianti, come quello di Codroipo che serve un bacino di utenti di quasi 60mila persone e garantisce la possibilità di svolgere attività sportiva a atleti e bambini". Questo il commento del vicegovernatore con delega a Cultura e sport Mario Anzil a margine del sopralluogo alla pista di atletica del campo sportivo di Codroipo dove si è recato stamattina accompagnato dal sindaco Gudo Nardini e dal presidente della Asd Polisportiva Piergiorgio Iacuzzo. Il Comune ha già ricevuto un contributo regionale di 250mila euro con cui sta realizzando la sistemazione delle due lunette del campo erboso, del passaggio pedonale per disabili e dell'impianto fotovoltaico a servizio degli spogliatoi. L'Amministrazione comunale punta all'omologazione della pista di atletica, gravemente usurata, e alla valorizzazione dell'attività sportiva di base, degli allenamenti agonistici, in particolare nel settore paralimpico, e più in generale allo sviluppo del binomio sport-turismo. ARC/SSA/pph