Sport: Anzil, premiazione società benemerite dà lustro a campioni Fvg

Tricesimo, 1 dic - "Ringrazio a nome dell'Amministrazione regionale le associazioni benemerite per aver ideato e organizzato un'iniziativa che vuole dare lustro alle eccellenze sportive del territorio. Non solo atleti, ma anche tecnici, preparatori, dirigenti e persone che a vario titolo sono diventati dei veri simboli dello sport regionale. Questa serata è anche l'occasione per ricordare le figure di Enzo Cainero e di Marcello Zoratti: l'inesauribile impegno dirigenziale e organizzativo profuso nella loro vita nel mondo del ciclismo e della pesistica è stato, e continuerà ad essere, un esempio da cui trarre ispirazione per i giovani di oggi e di domani". Così il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, è intervenuto oggi a Tricesimo alla serata di premiazione delle eccellenze sportive 2023 da parte delle associazioni benemerite dell'ex Provincia di Udine. L'evento è stato organizzato, nel ricordo di Enzo Cainero e Marcello Zoratti, dai Comitati udinesi dell'Associazione nazionale Stelle, Palme e Collari d'oro al merito del Coni e del Cip (Ansmes), dell'Associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d'Italia (Anaoai), del Panathlon international e dell'Unione nazionale veterani dello sport (Unvs). "Il Friuli Venezia Giulia - ha sottolineato Anzil - è tra le regioni italiane che più investono per le società sportive, per la crescita delle nuove leve e per gli impianti in cui praticare le diverse attività. Un impegno che è ripagato dai tanti atleti che continuano a ottenere prestigiosi successi in ambito nazionale e internazionale, ma soprattutto dall'ampia base di sportivi che, a prescindere dai risultati, si dedica ogni giorno a una o più discipline con passione e perseveranza". Numerose le categorie di riconoscimenti insigniti nel corso della serata. Ad aggiudicarsi il 17esimo premio "Gianni Borta", ovvero un'opera pittorica donata dal noto artista udinese al miglior atleta dell'anno indicato dall'Anaoai, è stato il 18enne Federico Zanutta, canoista già campione mondiale ed europeo nel K2. A Brunella Del Giudice (classe 1943) è stato invece conferito il premio alla carriera in ragione della sua lunga e ancora ininterrotta militanza nell'atletica leggera, oltre che per i 2 ori mondiali e i 9 europei conseguiti tra martellone, disco e pentathlon nelle categorie master. Altre attestazioni sono state assegnate a Renato Bulfon come testimonianza e memoria storica del ciclismo, a Maurizio Dunnhofer come dirigente dell'anno e a Luca Zufferli come arbitro dell'anno. Infine, i premi "Giovani emergenti" e "Studente atleta" sono stati appannaggio, rispettivamente, di Alessandro Stella (fiorettista nato a San Daniele nel 2000, con all'attivo numerose vittorie e piazzamenti anche a livello mondiale ed europeo nelle categorie giovanili e assolute) e Giulia Brisinello (udinese classe 1999, azzurra di hockey inline attualmente iscritta al corso magistrale di Ingegneria del veicolo all'Università di Modena). ARC/PAU/al