Sport: Anzil, Regione parte attiva nel migliorare riforma settore

Confermate per il 2024 risorse per gli sportelli Coni sul territorio Casarsa della Delizia, 9 gen - "La riforma dello sport richiede dei nuovi adempimenti burocratici che possono preoccupare le società dilettantistiche e il sistema di volontariato su cui si incardinano. La Regione ha presentato alcune proposte per inserire dei correttivi nella norma nazionale, pur nel quadro della tutela del diritto del lavoro richiesta dai principi comunitari. Negli ultimi mesi questa norma, infatti, è stata in più occasioni modificata o perfezionata e molti miglioramenti sono giunti proprio dalle sollecitazioni del territorio". È quanto ha espresso il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil nel corso del convegno che si è svolto oggi pomeriggio a Casarsa della Delizia per illustrare la riforma di settore che entrerà in vigore, salvo proroghe, il prossimo 1 luglio. "Ricordo che in Friuli Venezia Giulia su 2800 associazioni sportive solo due sono professionistiche, mentre tutte le altre sono dilettantistiche e sono quelle che garantiscono la possibilità ai nostri giovani di praticare sport a tutti i livelli, anche agonistici. Dobbiamo pertanto essere riconoscenti ai tanti volontari che danno a bambini e ragazzi la possibilità di mantenere un'attività sociale" ha detto Anzil. "La Regione si è impegnata fin da subito a dare supporto alle associazioni sportive mettendo a disposizione sportelli per la consulenza e l'assistenza, con un progetto realizzato assieme al Coni regionale a fronte di uno stanziamento di risorse pari a 300mila euro che saranno integrate per garantire il servizio per tutto il 2024. In questo modo le associazioni possono contare sull'aiuto di consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e notai. Abbiamo inoltre messo a disposizione contributi per svolgere i corsi di formazione necessari a formare i dipendenti delle società come richiede la norma" ha spiegato Anzil. Nel territorio regionale ci sono dieci sportelli attivi a cui le associazioni possono rivolgersi contattando un numero telefonico messo a disposizione del Coni (040/8990913 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13). Sono già 450 le associazioni che si sono avvalse della consulenza degli sportelli a partire da novembre dell'anno scorso. Anzil ha poi ricordato la norma che concede contributi alle società sportive che compiono cent'anni o più per consentire loro di celebrare questo traguardo sostenendo la pubblicazione di libri o la realizzazione di video: "è un segno concreto della nostra riconoscenza verso queste associazioni e i loro volontari, affinché ci sia memoria del loro impegno e della loro storia". ARC/SSA/gg