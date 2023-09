Sport: Anzil, Rivignano sta diventando polo internazionale per Bmx

Il vicegovernatore alla due giorni organizzata da 48erre Bmx Team e FCI Rivignano (Ud), 10 set - "La disciplina Bmx Racing è in continua crescita e ne è dimostrazione anche lo sviluppo dell'associazione '48erre Bmx Team', che allena centinaia di atleti e gestisce l'impianto di Rivignano, all'avanguardia e unico in regione, perfetto per gare come quella del week end in corso, ma anche per competizioni internazionali dal momento che è uno dei pochi in Italia in grado di poterle ospitare. Si tratta di un vanto per il Friuli Venezia Giulia, che merita la massima attenzione e promozione per sfruttarlo al meglio". Lo ha sottolineato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia e assessore allo sport Mario Anzil in occasione della 11° e 12° tappa del Circuito italiano Bmx 2023 in corso a Rivignano, a cui è intervenuto assieme al presidente del Coni regionale Mario Brandolin e al presidente del comitato regionale della Federazione ciclistica italiana (Fci) Stefano Bandolin. L'arena "Bmx Friuli" di Rivignano rappresenta uno degli impianti più apprezzati in Italia, e grazie agli investimenti di Regione, Comune di Rivignano Teor e della stessa associazione, basata sul volontariato, sta ritagliandosi un ruolo su scala internazionale. La Asd 48erre ha attivato da due anni una politica di relazioni oltre confine e quest'anno è stata rappresentata da Ivan Chiappo, atleta di San Giovanni al Natisone, ai Mondiali di ciclismo a Glasgow in agosto. Le gare, organizzate sotto l'egida della Fci, hanno visto iscrizioni record per due giornate di gara distinte che vedono partire 380 atleti ogni giorno e che, tra qualifiche e finali, compongono oltre 300 batterie da 8 atleti. "La manifestazione ha visto raddoppiare le partecipazioni nei soli ultimi anni. Rivignano - ha osservato Anzil - sta ospitando un pubblico numeroso che assicura il tutto esaurito in molte strutture e con un ampio raggio, da Udine a Lignano. Gli atleti presenti alle gare di questo week end arrivano da tutti i team italiani e da molte altre nazioni come Slovenia, Spagna, Svizzera e anche dalla Colombia. Rivignano sta diventando, inoltre, sempre più fulcro di squadre italiane e straniere che organizzano campus durante tutto l'anno, con attività che portano i team ad allenarsi il mattino per poi godersi le nostre spiagge, i centri storici e la montagna del Friuli Venezia Giulia". Disciplina olimpica dal 2008, Bmx racing richiede equilibrio e velocità e si pratica dai 5 anni: permette di sviluppare non solo le gambe, ma coinvolge anche tutta la parte alta del corpo. A testimoniare l'importanza del polo sportivo d'eccellenza è la presenza in questa due giorni del commissario tecnico della nazionale, Tommaso Lupi, che a Rivignano sta monitorando gli azzurri che la prossima settimana saranno in Francia per la Coppa Europea. Il presidente di 48erre Bmx, Michele Zamparo, ha ricordato inoltre come a fine mese gli atleti saranno impegnati in Argentina per la Coppa del Mondo, competizione fondamentale per la qualificazione olimpica Parigi 2024. ARC/EP/pph