Sport: Anzil-Roberti, area Bmx Rivignano fa crescere territorio Fvg

Grazie ai fondi della Concertazione, decolla un progetto da 2.140.000 euro per trasformare l'area in polo attrattivo a livello internazionale Rivignano Teor, 6 lug - "Quello di oggi non è solo un punto di arrivo ma un importante punto di partenza per l'area di Bmx di Rivignano Teor e per tutto il Friuli Venezia Giulia: con il taglio del nastro della nuova palazzina degli spogliatoi, che sarà anche nuova sede dell'associazione '48erre Bmx Team', andiamo ad aprire la strada a un lotto successivo che prevede il raddoppio della pista, la creazione del paddock e la generale sistemazione dell'area, capace in futuro di accogliere appassionati e atleti provenienti da tutta Italia e anche da oltre confine. Con i fondi della Concertazione, in un progetto complessivo da 2.140.000 euro, la Regione ha inteso valorizzare un'area sportiva che promette di diventare una delle migliori a livello nazionale ed europeo". Così questa mattina il vicegovernatore e assessore allo Sport del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, e l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, intervenuti a Rivignano Teor al taglio del nastro della nuova palazzina realizzata in via del Consorzio Agrario, immobile che sarà impiegato come spogliatoio, base tecnica e nuova sede dall'associazione "48erre Bmx Team" di Rivignano, realtà presieduta da Michele Zamparo che porta avanti da diversi anni la disciplina della Bmx in questa zona della Bassa Friulana. Nell'area, peraltro, oggi sono in corso i campionati italiani di Bmx che continueranno anche domani, per culminare con le premiazioni. Alla presentazione del progetto e al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, anche il sindaco di Rivignano Teor, Fabrizio Mattiussi, i primi cittadini e gli amministratori locali dei Comuni contermini, e il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin. Nel portare il saluto del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il vicegovernatore Anzil ha ricordato come la nostra sia "la Regione italiana che più investe nel settore dello sport rispetto al numero di abitanti e in termini assoluti: i risultati si vedono, con una forte attrattività che il nostro territorio esercita per diverse discipline, grazie a spazi e impianti moderni, attrezzati, sicuri, dotati di ogni comfort e di tutti i servizi necessari per lo svolgimento delle manifestazioni". "I fondi della Concertazione hanno permesso in questo caso di raggiungere più obiettivi - ha osservato Roberti -: siamo andati a recuperare un'area dismessa di un territorio comunale dove oggi si svolgono i campionati italiani di questa disciplina, a riprova della grande bontà dell'investimento, e abbiamo dato la possibilità ai giovani e ai giovanissimi di divertirsi e di fare sport. Siamo certi che quest'area, unica nel suo genere in Friuli Venezia Giulia, sarà capace di sviluppare il territorio anche sotto il profilo economico e turistico". ARC/PT/gg