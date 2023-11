Sport: Anzil, tanta storia di atleti e dirigenti nel libro su Cividale

Udine, 19 nov - "Questa iniziativa editoriale permette di ripercorrere dal 1880 ad oggi la storia dello sport del Cividalese e di riscoprire tante storie di persone - dirigenti e atleti - che hanno contribuito a tenere alto lo sport nella Città ducale e nelle Valli. In questa occasione estendo il mio ringraziamento a tutti coloro hanno fatto sì che lo sport si potesse praticare e diffondere soprattutto tra bambini e ragazzi. Mi piace pensare che questo sacrificio sia oggi premiato dai bei risultati a cui lo sport cividalese contemporaneo ci ha abituato".Lo afferma in vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil in un videomessaggio in occasione della presentazione, al palazzetto dello sport di Cividale, del libro "Civisport", edito dalla Aviani&Aviani, che in 600 pagine e attraverso ben 800 immagini passa in rassegna la storia dello sport da fine Ottocento ad oggi."Attraverso una ricerca capillare e scrupolosa che ha impegnato il curatore e gli autori per ben due anni, si è dato vita a questo particolare progetto editoriale, in grado di ripercorrere - dal 1883 a oggi - aneddoti e storie di grandi atleti e dirigenti che hanno permesso, nelle diverse discipline, di rendere Cividale del Friuli un esempio di realtà virtuosa nello sport. Un grande lavoro di divulgazione - ha scritto il vicepresidente nella prefazione - che fornisce un contributo fondamentale alla crescita della cultura sportiva: per non dimenticare, ma anche per motivare le nuove generazioni a scegliere il proprio percorso in una delle molteplici associazioni presenti nel cividalese". ARC/EP/al