Sport: Anzil, Trieste Atletica modello di inclusività

Il vicegovernatore in visita al campo sportivo di Cologna a Trieste Trieste, 30 set - "Strutture e società come queste aiutano a comprendere l'importanza dello sport, interpretato non solo come pratica agonistica ma anche come opportunità socio-aggregativa in grado associare l'inclusione alla competitività e, nel caso dei giovani, a un percorso di crescita non solo atletico ma anche valoriale". Lo ha detto oggi a Trieste il vicegovernatore Mario Anzil a margine della sua visita al campo di atletica di Cologna, nel corso della quale incontrando i rappresentanti e gli atleti della società Trieste Atletica ha avuto anche modo di essere aggiornato sui risultati conseguiti dal sodalizio e sui progetti futuri che riguardano la struttura. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, uno degli obiettivi delle istituzioni a tutti i livelli - dopo le restrizioni dell'emergenza Covid e le, in parte conseguenti, distorsioni generate da un eccessivo utilizzo da parte dei giovani dei dispositivi elettronici - deve essere quello di recuperare alla pratica sportiva le nuove generazioni, "proprio nell'ottica di rilanciare il rapporto tra la socialità, il movimento fisico e anche con una sana competitività, finalizzata sempre però - ha concluso - al rispetto dell'avversario e alla capacità di imparare a rialzarsi dopo le sconfitte". ARC/GG/pph