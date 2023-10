Sport:Anzil, Trofeo delle Regioni promuove territorio e aggregazione

Udine, 4 ott - "Un'iniziativa encomiabile che ha il pregio di creare collaborazione tra diverse società sportive e amministrazioni comunali, diventando di fatto un esempio di gioco di squadra anche aldilà della pratica sportiva. Il Trofeo delle Regioni promuove l'agonismo, la cultura della prevenzione della salute a tutte le età, il territorio, ma anche l'aggregazione giovanile di cui i ragazzi hanno estremamente bisogno". Queste le parole con cui il vice governatore con delega allo Sport Mario Anzil ha rivolto il plauso della Regione Friuli Venezia Giulia all'iniziativa Trofeo delle Regioni che nei prossimi fine settimana porterà sul territorio diverse competizioni di livello nazionale. Anzil, augurando buon lavoro agli organizzatori, si è soffermato soprattutto "sull'importanza di trasferire ai giovani un esempio concreto di benessere, di promozione di sani stili di vita e di abitudine all'incontro in opposizione all'isolamento". Il vicegovernatore ha quindi ricordato che la Giunta regionale si appresta a licenziare a breve la misura incentivante dello Sport Bonus "uno strumento che costituirà un'ulteriore possibilità per finanziare iniziative come quelle proposte oggi". La prima quindicina del mese di ottobre vedrà presenti in Friuli Venezia Giulia centinaia di atleti provenienti da tutte le regioni italiane per contendersi titoli nazionali e trofei. Il Trofeo delle Regioni nasce dalla sinergia tra le tre società organizzatrici e le amministrazioni comunali di Cercivento, Codroipo, Lignano Sabbiadoro e Valvasone-Arzene; saranno coinvolte tutte le categorie agonistiche della Fidal, dai giovanili fino agli Assoluti e ai Master e il territorio friulano dal mare, alla pianura, alla montagna. Gli atleti saranno accompagnati da collaboratori e famigliari, pertanto l'evento assume anche un connotato turistico, con ricadute sia economiche che promozionali. Tre gli appuntamenti in programma: il Trofeo delle Regioni Master su pista si compone di prove di corsa che si svolgeranno presso la pista dello stadio comunale "G. Teghil" di Lignano Sabbiadoro e prove di lancio del martello femminile che si terranno presso lo stadio comunale di Codroipo. L'evento è in calendario il 7 ottobre ed è coordinato dall'Atletica 2000 Codroipo. Seguiranno i Campionati italiani individuali e di società del Chilometro verticale di corsa in montagna, che si svolgeranno a Cercivento il 15 ottobre. L'evento, unico nel suo genere, è coordinato dalla Polisportiva Timaucleulis e propone un percorso tutto montano con avvio dal centro di Cercivento fino al Pian delle Streghe, con pendenze fino al 30 per cento e quota di punta a 1680 metri. Infine, il Trofeo nazionale individuale e per Regioni di corsa su strada Cadetti, con partenza nel cuore del Borgo più bello d'Italia di Valvasone Arzene, il 15 ottobre. L'evento è organizzato con il supporto della Atletica San Martino. Alla presentazione hanno preso parte anche il presidente della Fidal regionale Massimo Di Giorgio e gli amministratori comunali di Cercivento, Codroipo, Lignano Sabbiadoro e Valvasone-Arzene. ARC/SSA/gg