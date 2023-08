Sport: Anzil, Trofeo Rocco vetrina per giovani e modello inclusività

Gradisca d'Isonzo, 29 ago - "Il 'Trofeo Rocco' ci ha abituati ad assistere a partite emozionanti con numerosi ragazzi promettenti, diventati in seguito grandi campioni. Desta sempre particolare interesse vedere squadre così importanti misurarsi sui campi del nostro territorio. La Regione continuerà a essere a fianco degli organizzatori, riconoscendo il merito di questa iniziativa". È il commento del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil, presente oggi al Teatro comunale di Gradisca d'Isonzo per la presentazione del 37esimo trofeo di calcio giovanile "Nereo Rocco - Città di Gradisca". Conosciuta anche come "Mundialito", la kermesse dedicata alla categoria Allievi Under 17 è in programma dal 30 agosto al 4 settembre e quest'anno vedrà sfidarsi sui campi di tutta la regione otto formazioni, suddivise in due gironi da quattro squadre (Udinese, Gorica, Lazio e Padova nel gruppo A; L.R.Vicenza, Hellas Verona, Triestina e Donatello Calcio nel gruppo B). Dopo aver portato i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, Anzil ha ricordato la figura di Nereo Rocco e fatto un plauso al comitato organizzatore, guidato dal presidente Franco Bonanno, per aver saputo "interpretare con lungimiranza una visione dello sport fondata sui giovani e sull'inclusività". Il match inaugurale del torneo (Udinese-Gorica) si giocherà a Gradisca d'Isonzo domani alle 19, mentre la finalissima del 4 settembre avrà come cornice lo stadio "Bearzot" di Gorizia. Oltre ai campi già citati, le altre partite della fase a gironi e della fase finale si disputeranno anche sui rettangoli di gioco di Aiello del Friuli, Cividale del Friuli, Monfalcone, San Canzian d'Isonzo, Treppo Grande, Udine e Varmo. In occasione della presentazione odierna sono stati inoltre assegnati i premi allo sport con cui il comitato organizzatore tradizionalmente omaggia i personaggi, regionali e nazionali, maggiormente distintisi nel corso dell'anno (tecnici, dirigenti, giornalisti e menzioni speciali). "Anche questo è un momento tanto atteso nell'ambito del 'Trofeo Rocco' - ha osservato Anzil, sul palco per la consegna dei riconoscimenti -. È giusto dare il doveroso tributo a questi autorevoli esponenti dello sport regionale e non solo". ARC/PAU/gg