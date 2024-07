Sport: Anzil, trofeo Villa di Varmo attrae sportivi da Mitteleuropa

Udine, 14 lug - "Va tributato un plauso all'associazione 'Villa di Varmo' per aver recuperato l'antica tradizione sportiva del 'Circuito dello Stella' e averla saputa declinare in chiave moderna, riscuotendo un numero di adesioni sempre maggiori con atleti e appassionati che provengono da tutte le regioni della Mitteleuropa". Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil, a margine del terzo trofeo "Villa di Varmo", gara di ciclismo su strada organizzata dall'omonima società nel circuito cittadino di Rivignano Teor di 8,7Km da ripetere 8/9 volte, in base alle categorie. Oltre un centinaio i ciclisti alla partenza della terza edizione del trofeo che si è disputato nel collaudato Circuito dello Stella, dove l'Asd Velo Club Rivignano organizzava l'importante gara ciclistica under 23. Il vicegovernatore ha preso parte alle premiazioni con il presidente dell'associazione Gabriele Casertano e il presidente onorario Sergio Toló e, tra gli altri, assieme alla vicesindaco di Rivignano Teor Sara Bettuzzi e a quello di Varmo Davide De Candido. ARC/EP/pph