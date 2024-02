Sport: Anzil, ulteriori 2 milioni per riqualificazione impianti Fvg

I fondi consentono lo scorrimento del Bando per le strutture destinati a tutte le discipline sportive ad esclusione del calcio e del rugby Trieste, 10 feb - "Lo stanziamento di 2 milioni di euro previsto della legge di Stabilità verrà utilizzato per rifinanziare il Bando per il finanziamento di lavori su impianti sportivi destinati a tutte le discipline sportive ad esclusione del calcio e del rugby". Lo ha annunciato il vicepresidente con delega allo Sport Mario Anzil dopo l'approvazione del relativo provvedimento da parte della Giunta evidenziando che "la graduatoria di questo bando era finanziata fino alla posizione 45 per un totale di euro 8.129.968,93, quindi ora scorrerà assicurando la realizzazione di 11 ulteriori interventi, dato che il valore massimo finanziabile per ogni intervento tramite questa misura è di 200mila euro". Anzil ha quindi spiegato che "si tratta di una scelta mirata a tutelare e migliorare la rete degli impianti sportivi pubblici e di proprietà delle associazioni sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia. Un patrimonio rilevante che necessita di essere mantenuto in efficienza, adeguato e rinnovato per garantirne la fruibilità e la piena sostenibilità gestionale e per offrire agli atleti della nostra regione la possibilità di svolgere le relative discipline in strutture idonee e conformi agli standard di sicurezza. Questa graduatoria si affianca, infatti, a quella del Bando per il finanziamento di lavori sugli impianti destinati al calcio o al rugby che ha già visto assegnare a 36 progetti oltre 16 milioni di euro". L'assessore ha quindi evidenziato come questa iniziativa si inserisca nell'ampio ventaglio di azioni a supporto del comparto sportivo, tra cui "lo Sport Bonus, del quale siamo molto soddisfatti e che sta entrando nella sua piena operatività. Questo nuovo strumento consente il recupero di crediti fiscali da parte dei mecenati che finanziano iniziative e manifestazioni sportive o interventi di ristrutturazione di impianti sportivi e la Giunta vi ha già destinato 1,2 milioni di euro: 800mila euro per le manifestazioni e 400mila per gli impianti. ARC/MA/gg