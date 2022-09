Sport: Apu Udine esempio per giovani campioni nella vita

Udine, 10 set - La grande sfida condotta in questi anni dall'Apu Udine é ripagata dall'affetto della città e della Regione. L'attività sportiva è fattore determinante per la salute e ai tanti giovani che lo praticano va ricordato che si può essere campioni nello sport ma ancora più importante è essere campioni nella vita.Con questo messaggio il vicegovernatore ha portato i saluti della Regione alla presentazione ufficiale dei giocatori dell'Apu Old Wild West Udine e delle giocatrici della Women Apu.Al messaggio del vicegovernatore si è aggiunto quello dell'assessore alle Attività produttive e turismo, che ha ringraziato Apu per il gran lavoro fatto per mantenere la squadra ai vertici dell'A2 e portato così il nome di Udine e del Friuli Venezia Giulia in tutta Italia. Il presidente della Fip Fvg Giovanni Adami ha a sua volta ringraziato la Regione per il sostegno con 4 milioni di euro all'attività sportiva durante il periodo della pandemia.Alla serata di presentazione ha preso parte anche l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio.Gli atleti e le atlete che difenderanno i colori bianco nero sul parquet dei rispettivi campionati di basket Serie A2 si sono presentati alla città di Udine. Un evento che si è tenuto nel cuore del capoluogo, in piazza Libertà, e inserito nel palinsesto della ventottesima edizione di Friuli Doc.In mattinata i bambini appassionati di basket avevano potuto incontrare la mascotte dell'Apu Udine Patrick e provare a centrare qualche canestro. Nel corso della giornata in via Mercatovecchio è stato inoltre allestito un servizio di sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione 2022-2023 e dei mini abbonamenti per le gare interne di Supercoppa. ARC/SSA/ma