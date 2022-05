Sport: assessore Fvg, memoria Anzil rimane con noi

Trieste, 18 mag - Ci ha lasciato Faustino Anzil, che ha dedicato la sua vita all'atletica e allo sport in generale.



E' il pensiero di cordoglio dell'assessore regionale allo Sport.



Anzil fu allenatore di grandi saltatori Fvg come Del Forno e Di Giorgio e anche nel mondo del calcio operò ai massimi livelli da preparatore atletico, tra gli altri club, di Udinese e Triestina. E si impegnò civicamente anche per la sua città, da assessore a Udine.



Lui ci ha salutato - questo il messaggio dell'assessore - ma la sua memoria resta con noi. ARC/PPH