Sport: Callari, Udinese Calcio campione anche in sostenibilità

Udine, 25 maggio - "L'Udinese Calcio è ambasciatore della nostra regione su tutto il territorio nazionale e internazionale; la maglia dell'Udinese è, infatti, un simbolo riconosciuto che porta alto il nome del Friuli Venezia Giulia. Accanto a questo aspetto, che ci rende orgogliosi, c'è il tema della sostenibilità che l'Udinese Calcio porta avanti con impegno, tanto da guadagnarsi il primo posto in classifica in Italia per sostenibilità in termini di governance, sociale e ambientale come emerge dalla posizione nel ranking Esg del Brand finance football index". Lo ha detto l'assessore regionale al Patrimonio, Demanio, Servizi generali e Sistemi informativi Sebastiano Callari partecipando ieri sera al tradizionale evento di fine stagione - quest'anno quasi interamente dedicato alla sostenibilità - dell'Udinese calcio, che ha visto riunite oltre 200 persone tra partner e soci di Udinese Club House nella tenuta Castelvecchio a Sagrado con il management e la proprietà del club bianconero. "L'attenzione alla sostenibilità oggi è imprescindibile - ha aggiunto Callari - e i migliori risultati si possono raggiungere con la collaborazione di tutti. Il contributo degli imprenditori, delle istituzioni, dello sport nel promuovere l'educazione alla sostenibilità rientra in un percorso di consapevolezza e rispetto verso un'esigenza di stringente attualità che impone una forte attenzione alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo consapevole delle risorse naturali, per una società più sostenibile. In quest'ottica l'Amministrazione regionale è impegnata ad attuare sul territorio regionale un modello di sviluppo economico e sociale conforme al principio di sostenibilità". Il tema è stato approfondito nella tavola rotonda "Sport e sostenibilità, un'opportunità da cogliere" che ha visto al centro l'impegno per l'ambiente e il valore aggiunto che il coinvolgimento del mondo imprenditoriale può portare a questa sfida. Un confronto di esperienze di successo con Magda Pozzo, Alberta Gervasio (ceo di Bluenergy), Natascia Mongardi (chief communication officer di Macron), Mario Emilio Cichetti (direttore generale del Consorzio del prosciutto di San Daniele, e Benedetta Terraneo (business manager di Dinamica Miko). ARC/LP/ma