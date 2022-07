Sport: ciclismo donne, giro Pn veicolo di promozione internazionale

La manifestazione si svolgerà il 7 agosto con partenza e arrivo a Valvasone Arzene



Valvasone Arzene, 25 lug - Il giro ciclistico femminile della provincia di Pordenone resta dopo 27 anni tra le manifestazioni sportive più attese del calendario degli eventi regionali estivi. Un appuntamento di portata nazionale e internazionale in grado di regalare al pubblico una competizione sempre ricca di emozioni e agonismo.



Questo il messaggio dell'assessore regionale alla Cultura e allo sport, intervenuta oggi alla presentazione del 27° "Giro della provincia di Pordenone donne" svolta a Valvasone Arzene. La corsa ciclistica, riservata alla categoria donne Open e prima prova del trofeo Adimo Open femminile 2022, si svolgerà il prossimo 7 agosto con partenza e arrivo rispettivamente nelle località di Valvasone e Arzene. Il percorso si snoderà anche attraverso i Comuni limitrofi di San Martino al Tagliamento e San Giorgio della Richinvelda, su un circuito da ripetere cinque volte per un totale di 85 km.



Dall'assessore è inoltre giunto un plauso agli organizzatori dell'Associazione ciclistica dilettantistica Valvasone, per aver contribuito tramite questo evento a valorizzare e promuovere il territorio del pordenonese in Italia e all'estero. Il Friuli Venezia Giulia, come detto dall'esponente della Giunta, è una regione ricca di bellezze sia culturali sia sportive (con i suoi campioni) e si sta mostrando determinata nel coltivarle organizzando manifestazioni di portata ancora maggiore rispetto alle edizioni precedenti alla pandemia.



L'assessore ha poi concluso esortando le giovani cicliste presenti all'incontro a perseguire con impegno la propria passione, per cercare un domani di raccogliere il testimone dai campioni di oggi.