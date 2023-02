Sport: Ciclismo, Regione sempre a fianco delle associazioni

Buja, 25 feb - La Regione Friuli Venezia Giulia è sempre a fianco delle associazioni sportive dilettantistiche nella consapevolezza del loro ruolo indispensabile nel creare squadre affiatate, valorizzare i giovani talenti, trasmettere i valori dell'inclusione, sia a livello amatoriale che agonistico.



È il concetto espresso dall'assessore regionale alle Finanze in occasione della presentazione della squadra ciclistica del Jam's Bike Team nel municipio di Buja, società nata nel 2005 per volontà di due ex professionisti del ciclismo agonistico che hanno scelto il nome del team unendo le iniziali dei loro figli: una fucina che ha visto crescere il precoce talento di Jonathan Milan, oro olimpico a Tokyo, oro mondiale e tre argenti iridati tra gara individuale e gara a squadre, due ori, due argenti e un bronzo europei. Un testimone raccolto anche dal fratello Matteo Milan e da Asia Zontone, che durante l'inverno corre proprio con i colori della Jam's.



L'assessore, nel rimarcare la grande tradizione del ciclismo in Friuli Venezia Giulia, e di Buja in particolare, da cui hanno mosso i primi passi campioni come Alessandro De Marchi, il Rosso di Buja, e appunto Milan, Zontone e Anna Casasola, ha indicato nell'esempio un importante fattore di crescita per le giovani generazioni e un veicolo formidabile di trasmissione di valori come resistenza e tenacia.



L'esponente della Regione ha ringraziato vertici, soci e volontari della società con l'auspicio che le istituzioni e le realtà economiche continuino a contribuire sempre di più alla crescita delle realtà sportive che sono motivo di orgoglio per la comunità. ARC/EP/al